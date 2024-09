Đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết

Ứng phó lũ lớn trên sông Hồng - sông Thái Bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 93/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên các sông ở Bắc bộ, nhất là hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình. Theo dự báo, lũ hạ du hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình còn tiếp tục lên, duy trì ở mức cao trong nhiều ngày. Trong bối cảnh nhiều năm qua hệ thống đê điều sông Hồng, sông Thái Bình không chịu tác động của lũ lớn, có thể xảy ra nguy cơ uy hiếp an toàn đê điều. Do đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương không được lơ là; tập trung rà soát, kiểm tra, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo "phương châm bốn tại chỗ". Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị, nhất là tại các trọng điểm xung yếu để kịp thời triển khai hộ đê, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.