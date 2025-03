Đặt trọn niềm tin với Đoàn

Vững niềm tin cống hiến nhờ có Đoàn

Lê Huỳnh Minh Triết, Giáo sư bậc 1 tại Trường ĐH Adelaide Úc, là chàng trai Việt vô cùng tài năng nơi xứ người. Minh Triết từng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư 2 năm liền (2016, 2017). Sau đó, Triết xuất sắc nhận được học bổng toàn phần nghiên cứu sinh tại Úc khi chỉ mới tốt nghiệp Trường ĐH Quốc tế TP.HCM. Những năm ở xứ người, Triết đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét với các chuyên gia và bạn bè quốc tế.

Thanh xuân của những người trẻ là cùng Đoàn lớn lên, trưởng thành và cống hiến ẢNH: NỮ VƯƠNG

Năm 2022, sau khi nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 27, Triết làm nghiên cứu sau tiến sĩ trong lĩnh vực an ninh phần mềm và công nghệ phần mềm tại Trường ĐH Adelaide. Cũng từ đó, Triết có cơ hội tham gia vào một trong những dự án lớn về lĩnh vực an ninh phần mềm ở Úc. Trong quá trình này, điều Triết mong muốn lớn nhất là tạo cầu nối trong nghiên cứu và chuyển đổi số giữa Úc với các trường đại học, doanh nghiệp ở VN, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và an ninh phần mềm.

Dù sinh sống và làm việc ở xứ người, những người trẻ tài năng như Minh Triết vẫn luôn có những cách riêng để cống hiến cho đất nước. Và một trong những điều tạo nên động lực, giúp Triết gặt hái được nhiều thành quả như ngày hôm nay, chính là khoảng thời gian học tập tại VN được tham gia các hoạt động của Đoàn.

Yêu màu áo xanh thanh niên và đặt trọn niềm tin vào tổ chức Đoàn ẢNH: NỮ VƯƠNG

Triết khẳng định: "Những hoạt động Đoàn, Hội và tình nguyện thời còn đi học đã có ảnh hưởng không ít đến quá trình học tập cũng như cuộc sống và công việc hiện tại của mình. Tham gia các hoạt động đã giúp mình rèn luyện kỹ năng ứng biến linh hoạt, nhất là khi đối mặt khó khăn. Và đặc biệt, các hoạt động tình nguyện đã giúp mình ý thức nhiều hơn về ý nghĩa của việc cho đi, giúp đỡ cộng đồng và cống hiến cho nước nhà".

Câu chuyện của Lê Thị Thùy Linh, bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại tim mạch, Trường Nghiên cứu y khoa quốc gia tại Nga, cũng là một trong những minh chứng điển hình cho người trẻ Việt dù ở bất cứ đâu cũng đặt trọn niềm tin vào tổ chức Đoàn.

Dù ở bất kỳ đâu, người trẻ Việt Nam cũng cần có một tổ chức để dẫn dắt, định hướng và tạo cơ hội để cống hiến. Tổ chức Đoàn đã cho mình và các bạn trẻ niềm tin, động lực và cơ hội để cống hiến nhiều hơn thông qua việc học tập và không ngừng nghiên cứu những sáng kiến hay để sau này trở về cống hiến cho đất nước LÊ THỊ THÙY LINH, bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại tim mạch, Trường Nghiên cứu y khoa quốc gia tại Nga

Trong 8 năm học tập ở xứ người, ngoài điểm trung bình học tập 4,83/5, Linh rất tự hào khi những nỗ lực của mình đã được ghi nhận qua việc tham gia nghiên cứu, viết bài và đăng trong tạp chí khoa học của Viện Y khoa REAVIZ về lĩnh vực ứng dụng những kỹ thuật ngoại khoa trong y tế…

Linh (mặc áo Đoàn) trong một lần tổ chức hoạt động cho du học sinh Việt tại Nga ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, hành trình của Linh tại Nga không chỉ có học tập và nghiên cứu. Từ khi biết đến Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, Linh đã cảm nhận được một "ngọn lửa" ấm áp, một điểm tựa tinh thần vững chắc. "Tổ chức Đoàn không chỉ là nơi để những người con xa xứ gặp gỡ, giao lưu, mà còn là một môi trường lý tưởng để chúng mình phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và cống hiến; là nơi để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn", Linh khẳng định.

Những hoạt động Đoàn tại xứ người đã giúp Linh rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, và mở rộng mối quan hệ với những người bạn có chung chí hướng. Linh thấy mình trưởng thành, tự tin và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Linh luôn tin rằng: "Dù ở bất kỳ đâu, người trẻ VN cũng cần có một tổ chức để dẫn dắt, định hướng và tạo cơ hội để cống hiến. Tổ chức Đoàn đã cho mình và những người trẻ VN tại Nga niềm tin, động lực và cơ hội để cống hiến nhiều hơn thông qua việc học tập và không ngừng nghiên cứu những sáng kiến hay để sau này trở về cống hiến cho đất nước".

Với niềm tin và tình yêu với tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã thực hiện nhiều hoạt động mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng ẢNH: H.N

Đồng thời Linh khẳng định: "Câu chuyện về niềm tin to lớn, mãnh liệt vào tổ chức Đoàn không chỉ là động lực riêng cho cá nhân mình, mà xung quanh, rất nhiều các bạn du học sinh cũng cảm nhận, và chia sẻ về niềm tự hào, may mắn khi có Đoàn đồng hành trong hành trình tìm kiếm tri thức, góp phần nhỏ vào những cống hiến cho sự phát triển của nước nhà".

Không chỉ có Minh Triết, Linh và nhiều bạn trẻ Việt đang học tập, làm việc trên thế giới, mà có cả những người trẻ đã chọn trở về nước để cống hiến thông qua các hoạt động của Đoàn. Trong đó có thạc sĩ Mai Nguyễn Dũng, giảng viên Khoa Luật, Phó bí thư Đoàn ĐH Kinh tế TP.HCM.

Thạc sĩ Dũng chia sẻ: "Mình từng học thạc sĩ tại Hà Lan và thời điểm đó nhận được nhiều lời đề nghị ở lại quốc gia sở tại làm việc, nhưng vì quá nặng lòng với quê hương, đất nước, muốn góp một phần rất nhỏ vào sự phát triển của TP.HCM và đất nước nên đã chọn trở về. Về nước và làm giảng viên, nhưng lúc đó mình nhận thấy bây giờ bản thân còn trẻ, không muốn mỗi ngày chỉ gói gọn trong việc đi dạy. Và mình tự đặt câu hỏi: "Sao không thử dấn thân để được cống hiến nhiều hơn?". Và đó là lý do mình chọn tiếp tục với công tác Đoàn".

Giải quyết hồ sơ cho dân bằng trái tim của… Đoàn

Đó là câu chuyện ý nghĩa và sáng tạo của những đoàn viên, thanh niên Sở Xây dựng TP.HCM. Anh Nguyễn Trần Anh Vũ, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng TP.HCM, kể: "Đoàn thanh niên của Sở đã thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa của Sở. Đội hình bao gồm những đoàn viên thuộc các phòng ban chuyên môn, các bạn mang tinh thần của Đoàn, trái tim của Đoàn vào từng bộ hồ sơ để thể hiện tinh thần xung kích của mình góp phần nâng cao chỉ số hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính".

Kế thừa truyền thống năng động, sáng tạo, xung kích của tổ chức Đoàn, Đoàn Sở Xây dựng TP.HCM đã thực hiện nhiều hoạt động cống hiến cho cộng đồng ẢNH: NVCC

Anh Vũ bày tỏ: "Kế thừa truyền thống năng động, sáng tạo, xung kích của tổ chức Đoàn, cũng như được truyền niềm tin và động lực từ tổ chức Đoàn, bản thân luôn tích cực đi đầu trong tham gia cải cách hành chính, luôn nhận thức và thể hiện vai trò là "công bộc" của nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính".

Ngoài ra, Đoàn thanh niên của Sở đã tổ chức nhiều diễn đàn kết nối công chức trẻ. Các diễn đàn đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia hiến kế, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, cải tiến quy trình, tiết giảm thời gian thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Trong thời gian tới, anh Vũ cho biết có 2 nội dung mà Đoàn thanh niên của Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố và nước nhà. Đầu tiên là liên quan đến việc xây dựng nhà ở xã hội, đoàn viên sẽ tham gia đề xuất những giải pháp xây dựng các kế hoạch để có lộ trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đề án di dời nhà ở vùng ven kênh rạch của TP.HCM cũng được nhiều người quan tâm, thì nội dung này một nhóm đoàn viên của Sở đang trực tiếp "chắp bút" và triển khai thực hiện…

"Bên cạnh đó, bản thân sẽ ra sức xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng hưng thịnh và phát triển", anh Vũ tâm huyết.

Sáng tạo những chương trình ý nghĩa vì cộng đồng

Là cán bộ Đoàn tại một tập thể có nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả trong hoạt động Đoàn, anh Phan Hoàng Nhân, Phó bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM, khẳng định: "Với tôi, tổ chức Đoàn chính là trường học rèn luyện bản lĩnh, nơi ươm mầm những ý tưởng sáng tạo và là môi trường lý tưởng để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn giữ vững niềm tin sắt son vào tổ chức Đoàn - ngôi nhà chung đã nuôi dưỡng, rèn luyện và cho chúng tôi cơ hội được cống hiến. Chính môi trường năng động, sáng tạo của Đoàn đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong chúng tôi, thôi thúc chúng tôi không ngừng học hỏi, phấn đấu và sáng tạo những chương trình ý nghĩa vì cộng đồng".

Dù ở bất cứ đâu, người trẻ vẫn đặt trọn niềm tin cho Đoàn ẢNH: NỮ VƯƠNG

Minh chứng cho sự nhiệt huyết và không ngừng sáng tạo những chương trình ý nghĩa cho cộng đồng là trong các năm qua Đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã thực hiện nhiều công trình thanh niên thiết thực và 4 trong số đó đã vinh dự được tuyên dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn qua các năm: Công trình "Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm" (năm 2013); Công trình "Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm" (năm 2018); Công trình "Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm" (năm 2019) và Công trình "Chung tay sử dụng năng lượng xanh" (năm 2021); Chương trình truyền hình thực tế "Thắp sáng niềm tin" (2024).

Anh Nhân cho biết chương trình truyền hình thực tế "Thắp sáng niềm tin" đã kịp thời trao đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn những suất học bổng. Những năm đầu, mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng; từ năm 2021 dựa trên tình hình thực tế của đại dịch Covid-19, Đoàn Tổng công ty đã tham mưu nâng giá trị suất học bổng lên thành 25 triệu đồng. Qua đó, đã kịp thời giúp cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua được nghịch cảnh để vươn lên trở thành tấm gương sáng cho thanh, thiếu nhi noi theo...