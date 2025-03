Lao động trẻ cần trang bị thêm nhiều kỹ năng

Bà Trần Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ LPC (TP.Thủ Đức, TP.HCM), kinh doanh các lĩnh vực như: thương mại điện tử, tiếp thị kỹ thuật số, sản phẩm về sức khỏe và làm đẹp…, cho biết thời gian qua công ty đã thực hiện tinh gọn đội ngũ nhân sự để tối ưu vận hành. Theo bà Hiền, việc tinh giản này không phải vì kết quả kinh doanh không khả quan, mà bởi muốn giảm số lượng, tăng chất lượng của nhân viên.

Có những doanh nghiệp đã và đang tinh gọn đội ngũ nhân sự, áp dụng chiến lược "giảm lượng, tăng chất" ẢNH: THANH NAM

Đại diện một số doanh nghiệp (DN), kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như: bất động sản, du lịch, công nghệ… cũng cho biết đang thực hiện sắp xếp lại đội ngũ người lao động sao cho phù hợp với sự phát triển của công ty.

Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), nhìn nhận: "Chiến lược điều chỉnh nhân sự như vậy sẽ giúp bộ máy công ty gọn hơn. Đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, vận hành, không phải "gánh" những chi phí cố định, giảm thiểu rủi ro khi kinh doanh".

Theo ông Điền, khi công ty chuyển đổi phương thức, chiến lược kinh doanh, thay đổi bộ máy vận hành… đòi hỏi người lao động phải thay đổi theo để thích ứng, nhằm được giữ chân làm việc lâu dài. Nếu không làm được điều đó, sẽ rất dễ bị thay thế.

"Có thể nói câu chuyện tinh gọn đội ngũ nhân sự ở một số DN sẽ thúc đẩy mọi người, nhất là lao động trẻ nâng cao nhiều kỹ năng làm việc. Trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế số là xu thế tất yếu của DN thời nay, người lao động cần biết sử dụng công nghệ số trong nghề nghiệp. Ngoài ra, nếu có tính đa nhiệm, làm được nhiều việc, sẽ được trọng dụng", ông Điền chia sẻ và nói thêm: "Các trường đại học cần lồng ghép các kỹ năng mới trong thực hành nghề nghiệp cho sinh viên. Có như vậy thì sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ tăng thêm cơ hội có việc làm phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của DN".

Lãnh đạo Công ty TNHH Natural House (Q.10, TP.HCM) cho rằng khi công ty có chiến lược tinh gọn hơn, lược bỏ một số bộ phận không còn phù hợp, đòi hỏi người lao động phải đáp ứng được yêu cầu về kiến thức, năng lực phù hợp trong giai đoạn mới.

"Ví dụ khi công ty nhận thấy cách sales (kinh doanh bán hàng - PV) theo phương pháp truyền thống không còn hiệu quả trong thời công nghệ 4.0 thì tuyến nhân sự bộ phận này phải trang bị thêm nhiều kỹ năng để phù hợp hơn với nhu cầu của DN. Như thay đổi cách thức tiếp cận với khách hàng, hiểu về công nghệ, biết xây dựng hệ thống, tạo ra thêm nhiều kênh bán hàng khác. Ngoài ra cũng cần chăm chỉ, siêng năng trong quá trình làm việc…", ông chia sẻ.

Ông Phạm Đức Long, người sáng lập và là Giám đốc điều hành Công ty TNHH thương mại dịch vụ vi tính Sao Mai (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), nói: "Việc các công ty tái cấu trúc có thể là thách thức lớn đối với nhân viên, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để mỗi người thể hiện bản thân và phát triển. Nhân viên cần có thái độ làm việc tích cực với tâm thế chủ động, sẵn sàng học hỏi. Bên cạnh đó cũng cần nắm vững chuyên môn, cập nhật liên tục và linh hoạt trong việc áp dụng kiến thức vào công việc".

Trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế số là xu thế tất yếu hiện nay, người lao động cần biết sử dụng công nghệ số trong nghề nghiệp ẢNH: THANH NAM

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, trong bối cảnh môi trường kinh doanh hiện đại đang ngày càng có nhiều sự thay đổi, DN buộc phải có sự chuyển đổi để tồn tại, cạnh tranh và thành công. Và như vậy, người lao động cũng cần thay đổi, chủ động cập nhật thêm kiến thức liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực đang làm để có thể đảm nhận được nhiều vị trí trong công ty, xử lý nhiều công việc khi được yêu cầu.

Ông Nguyễn Trường Vũ, Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và vận tải quốc tế Phước An (chi nhánh TP.HCM), phân tích: "Một trong những lý do dẫn đến một số DN tinh gọn đội ngũ nhân sự là từ sự xuất hiện của AI. AI đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống vận hành của DN. AI cũng có sự ảnh hưởng nhất định, tạo ra nhiều thay đổi trong thị trường lao động. Vì thế, để không bị đào thải, không bị tụt lại phía sau so với đồng nghiệp, người lao động cần bổ sung những kỹ năng mới trong thời đại AI bùng nổ. Trong đó lưu ý đặc biệt đến kỹ năng sử dụng AI, tận dụng AI trong xử lý công việc".

"Bên cạnh đó, kỹ năng ngoại ngữ cũng quan trọng. Nếu có thêm ngôn ngữ thứ hai sẽ giúp tiếp cận kiến thức, tài liệu nước ngoài trong lĩnh vực, ngành nghề đang làm một cách nhanh chóng. Và cũng đừng quên trang bị đầy đủ những kỹ năng như: phân tích thông tin, nắm bắt xu hướng, xây dựng mối quan hệ, giải quyết vấn đề phức tạp, tư duy phản biện, sáng tạo…", ông Vũ chia sẻ.