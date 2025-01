Đặt vé máy bay ưu đãi 650.000 đồng: Cơ hội vàng trên ACB ONE

Xu hướng du lịch tăng mạnh đầu năm mới

Xu hướng du lịch đầu năm đang ngày càng được ưa chuộng. Theo tâm lý người Việt, tháng Giêng được xem là thời điểm lý tưởng để du lịch kết hợp cầu may, thư giãn và tận hưởng không khí đầu năm mới. Bên cạnh các điểm đến tâm linh nổi tiếng (đền, chùa…) để cầu bình an, tài lộc, không ít gia đình ưa thích xu hướng nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên để tìm kiếm sự cân bằng cho tinh thần và sức khỏe.

Anh Hoàng Minh (Quận 2, TP.HCM) chia sẻ: "Dịp đầu năm được nghỉ dài ngày nên gia đình tôi luôn tranh thủ tổ chức đi chơi xa. Tôi cho rằng, chuyến du lịch đầu xuân sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các con trước khi bắt đầu trở lại trường học".

Để hỗ trợ tối đa cho nhu cầu này, ứng dụng ACB ONE có tích hợp tính năng Đặt vé máy bay, mang đến trải nghiệm tìm kiếm, lựa chọn và thanh toán mua vé một cách liền mạch và trọn vẹn. Cụ thể, với tính năng này, khách hàng có thể tìm kiếm và so sánh thông tin hành trình (hơn 92 hãng bay nội địa và quốc tế, giờ khởi hành/ hạ cánh, giá vé,…), lựa chọn chuyến bay phù hợp và thanh toán trực tiếp tại tính năng Đặt vé máy bay trên app ACB ONE, thay vì mở nhiều nền tảng khác nhau.

Đặt vé máy bay trên ACB ONE tiện lợi, tra cứu dễ dàng và thanh toán nhanh chóng

Tiết kiệm đến 650.000 đồng khi đặt vé máy bay trên ACB ONE

Không chỉ mang tới trải nghiệm đặt vé và thanh toán gói trọn từ A-Z, ứng dụng này còn nhanh chóng tung ra chương trình "Vi vu di chuyển, nhận ưu đãi hời trên ACB ONE" với ưu đãi đặt vé máy bay lên tới 650.000 đồng, hỗ trợ người dùng tối ưu chi phí di chuyển trong mùa du lịch cao điểm.

Tiết kiệm chi phí tới 650.000 đồng khi đặt vé máy bay trên app ACB ONE

Cụ thể, với mã ưu đãi ACBBAY500, khách hàng được giảm 500.000 đồng, áp dụng cho các giao dịch sớm nhất vào mỗi ngày có giá trị từ 5 triệu đồng, diễn ra từ nay đến hết ngày 28.01.2025.

Mã ưu đãi ACBBAY150, khách hàng đặt vé máy bay trên ACB ONE với giá trị giao dịch từ 1,5 triệu đồng trở lên sẽ được giảm ngay 150.000 đồng. Ưu đãi này có số lượng giới hạn mỗi tuần được áp dụng xuyên suốt trong thời gian chương trình diễn ra, mang lại cơ hội tiết kiệm chi phí hấp dẫn cho người dùng.

Chị Minh Hằng (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) rất phấn khởi khi vừa "chớp" được mã ưu đãi tuần giảm 150.000 đồng. "Đọc được tin khuyến mại từ app, tôi chốt liền tay vé bay ra Hà Nội trong phút mốt. Dù chặng Sài Gòn - Hà Nội không lo hết vé, nhưng tôi nghĩ ưu đãi hấp dẫn như vậy thì phải nhanh tay".

Dễ dàng thao tác đặt vé máy bay và thanh toán trực tiếp trên app ACB ONE

Không chỉ cảm thán về ưu đãi của ACB ONE, nhiều khách hàng thân thiết còn đánh giá cao sự tiện lợi của tính năng. Anh Thanh Tùng (Quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: "Chỉ cần vài bước trên điện thoại, tôi đã có thể tìm được chuyến bay phù hợp mà không cần phải kiểm tra trên nhiều trang web khác nhau. Tính năng này của ACB ONE thực sự tiện lợi và thân thiện với người dùng".

Hướng dẫn đặt vé máy bay qua app ACB ONE

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ACB ONE. Chọn 'Đặt vé máy bay'.

Bước 2: Lựa chọn hành trình bay.

Bước 3: Lựa chọn chuyến bay và chọn hành lý.

Bước 4: Hoàn tất thông tin - Chọn/nhập mã giảm giá - Thanh toán.

Được biết, ngoài tính năng đặt vé máy bay, ứng dụng ACB ONE còn tích hợp nhiều tiện ích khác như tính năng QR Pay giúp người dùng thanh toán không tiền mặt tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận quét mã VNPAY-QR trên cả nước, Thanh toán hóa đơn (Điện, Nước, Internet…) hỗ trợ chi trả cước phí sinh hoạt hàng tháng mọi lúc mọi nơi chỉ trong vài giây.

