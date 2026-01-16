Dấu ấn hạ tầng thủ đô qua 7 dự án cầu vượt sông Hồng

7 dự án cầu gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Trong đó, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo là hai điểm nhấn kiến trúc đặc biệt, không chỉ giải quyết bài toán về giao thông mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về văn hóa và du lịch.



Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5 km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 5,2 km, qua tỉnh Hưng Yên dài 2,3 km. Điểm đầu dự án kết nối với tuyến Vành đai 3,5 tại đê Hữu Hồng (xã Thanh Trì), điểm cuối kết nối với Vành đai 3,5 tại đê Tả Hồng (xã Văn Giang, Hưng Yên). ẢNH: TUẤN MINH

Ghi nhận tại các công trường đầu năm 2026, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Tại dự án cầu Hồng Hà và Mễ Sở, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất, tạo đà cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Các dự án còn lại như cầu Ngọc Hồi và Thượng Cát cũng đang được tập trung nguồn lực cao độ.

Từ khi khởi công dự án cầu Ngọc Hồi, hầu như ngày nào ông Đỗ Văn Khoa (52 tuổi, xã Thanh Trì) cũng ra bờ sông quan sát, thấy công trường thay đổi từng ngày.

"Thi thoảng tôi có đơn hàng cần giao tới các khu đô thị bên Hưng Yên, phải đi vòng qua cầu Thanh Trì rất bất tiện. Nhìn tiến độ xây cầu mới khẩn trương thế này, tôi và bà con ở đây phấn khởi lắm, hy vọng cầu sớm hoàn thành để việc đi lại, buôn bán hai bên bờ được thuận lợi hơn", ông Khoa chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Khoa (52 tuổi, xã Thanh Trì) chứng kiến sự thay đổi từng ngày của dự án cầu Ngọc Hồi ẢNH: TUẤN MINH

Khi hoàn thành, loạt dự án không chỉ giải quyết các "điểm nghẽn" giao thông kéo dài nhiều năm, mà còn tạo động lực quan trọng cho phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và kết nối liên tỉnh trong vùng thủ đô.

Dự án cầu Ngọc Hồi đang trong giai đoạn thi công hạng mục cọc nhồi dưới sông Hồng. Dự án được xác định là trục giao thông quan trọng, giảm tải cho các cầu hiện hữu và tăng cường kết nối liên vùng phía nam thủ đô. ẢNH: TUẤN MINH

Nằm trên trục Vành đai 4, cầu Hồng Hà dài gần 6 km, nối xã Liên Minh (Đan Phượng cũ) với xã Mê Linh. Cầu Hồng Hà cùng với hệ thống đường Vành đai 4 sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ. ẢNH: TUẤN MINH

Các công nhân lắp ghép kết cấu thép cỡ lớn tại công trường dự án cầu Hồng Hà ẢNH: TUẤN MINH

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 4,18 km, điểm đầu tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn. Khi hoàn thành, cây cầu này sẽ tạo thêm một hướng kết nối trực tiếp từ khu vực trung tâm sang phía bắc sông Hồng, góp phần giảm áp lực cho cầu Chương Dương và Long Biên. ẢNH: TUẤN MINH

Theo quy hoạch, cầu Mễ Sở có chiều dài khoảng 2 km. Điểm đầu của cầu nằm trên địa bàn xã Hồng Vân (Hà Nội), điểm cuối thuộc xã Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên). Cầu Mễ Sở là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội, được kỳ vọng tạo bước đột phá về kết nối giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận. ẢNH: TUẤN MINH

Dự án cầu Thượng Cát có điểm đầu giao với đường Kỳ Vũ (P.Thượng Cát), điểm cuối giao với đường 23B (xã Thiên Lộc), tổng chiều dài khoảng 5,4 km. Cây cầu này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực phía tây bắc Hà Nội với các tuyến vành đai. Hiện, xung quanh dự án phần lớn là bãi đất trống. ẢNH: TUẤN MINH

Cầu Vân Phúc có tổng chiều dài khoảng 7,7 km, bắt đầu từ khu vực QL32 và kết nối tới ranh giới Hà Nội - Phú Thọ. Khi hoàn thiện, cây cầu này sẽ góp phần tăng cường liên kết giao thông và phát triển kinh tế giữa thủ đô và các tỉnh trung du phía bắc. ẢNH: TUẤN MINH

Cầu Tứ Liên và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 11,5 km. Trong đó, cầu Tứ Liên có chiều dài 2,9 km, cầu chính dài 1 km. Cầu nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, kết nối khu vực Tây Hồ với Đông Anh, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông xuyên sông Hồng theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. ẢNH: TUẤN MINH



