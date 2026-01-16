Dấu ấn hạ tầng thủ đô qua 7 dự án cầu vượt sông Hồng

7 dự án xây cầu vượt sông Hồng đang được đồng loạt triển khai thi công, đánh dấu bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển hạ tầng giao thông của thủ đô.
7 dự án cầu gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Trong đó, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo là hai điểm nhấn kiến trúc đặc biệt, không chỉ giải quyết bài toán về giao thông mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về văn hóa và du lịch.
Ghi nhận tại các công trường đầu năm 2026, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Tại dự án cầu Hồng Hà và Mễ Sở, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất, tạo đà cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Các dự án còn lại như cầu Ngọc Hồi và Thượng Cát cũng đang được tập trung nguồn lực cao độ.
Từ khi khởi công dự án cầu Ngọc Hồi, hầu như ngày nào ông Đỗ Văn Khoa (52 tuổi, xã Thanh Trì) cũng ra bờ sông quan sát, thấy công trường thay đổi từng ngày.
"Thi thoảng tôi có đơn hàng cần giao tới các khu đô thị bên Hưng Yên, phải đi vòng qua cầu Thanh Trì rất bất tiện. Nhìn tiến độ xây cầu mới khẩn trương thế này, tôi và bà con ở đây phấn khởi lắm, hy vọng cầu sớm hoàn thành để việc đi lại, buôn bán hai bên bờ được thuận lợi hơn", ông Khoa chia sẻ.
Khi hoàn thành, loạt dự án không chỉ giải quyết các "điểm nghẽn" giao thông kéo dài nhiều năm, mà còn tạo động lực quan trọng cho phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và kết nối liên tỉnh trong vùng thủ đô.
