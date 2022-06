Dấu ấn HLV Gong Oh-kyun

Sức tấn công từ 2 biên

Tân HLV Gong Oh-kyun tiếp quản ghế nóng từ người tiền nhiệm Park Hang-seo trong bối cảnh năng lực phòng ngự của U.23 Việt Nam đạt đến mức độ “bất khả xâm phạm”: không để thủng lưới bàn nào tại SEA Games 31. Nhắc lại điều này để nhấn mạnh rằng HLV Gong Oh-kyun phải chịu áp lực lớn đến nhường nào, nhất là sau thất bại 0-3 ở trận giao hữu với U.23 UAE càng khiến cho nhiều người hoài nghi về triết lý tấn công cùng sơ đồ 4-3-3 ông áp dụng cho U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, những nghi hoặc ấy dần được thay thế bởi sự ngỡ ngàng, thậm chí chuyển sang mong chờ, hồ hởi và phấn khích.

U.23 Việt Nam dưới bàn tay nhào nặn của ông Gong đã thi đấu rất tự tin, mạnh dạn trước U.23 Thái Lan và U.23 Hàn Quốc. Đáng nói, 2 trong 3 bàn thắng do công của 2 hậu vệ biên, là Phan Tuấn Tài (cánh trái) và Vũ Tiến Long (cánh phải). Phan Tuấn Tài ghi dấu ấn cực kỳ đậm nét trong cả 3 bàn thắng của U.23 Việt Nam tính đến thời điểm này. Ngoài pha lập công ở giây thứ 17 đi vào lịch sử VCK U.23 châu Á, anh còn có 2 đường kiến tạo đẹp như tranh, giúp đồng đội ghi những bàn thắng cũng đẹp không kém. Một là cú vô lê điệu nghệ của tiền đạo Văn Tùng, được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ví như pha làm bàn của danh thủ Hà Lan Marco van Basten; một là cú sút ăn ra má ngoài chân phải của Tiến Long, đưa bóng về góc xa khung thành chẳng kém gì siêu phẩm của Benjamin Pavard của đội tuyển Pháp sút tung lưới Argentina ở World Cup 2018.

Bàn thắng rất đẹp của Tiến Long còn đáng khen ngợi ở chỗ đây là lần hiếm hoi trong suốt nhiều năm qua, hai hậu vệ biên của U.23 Việt Nam trực tiếp phối hợp với nhau. Trong hệ thống sơ đồ 4 hậu vệ, các cầu thủ biên thường ít được trao cơ hội tự do di chuyển trong vai trò công và thủ như hệ thống 5 hậu vệ. Nhưng HLV Gong Oh-kyun đang giúp cho U.23 Việt Nam có được 2 hành lang biên hết sức uyển chuyển, như tiết lộ của Tiến Long: “Thầy Gong yêu cầu chúng tôi tấn công theo cách riêng của mình dù đối thủ là bất kỳ ai, phải linh hoạt và mạnh dạn tham gia tấn công để tạo nên bàn thắng. Thầy muốn U.23 Việt Nam có được sự tự do trong khuôn khổ, tự do nhưng vẫn giữ được cự ly đội hình, không phá vỡ khoảng cách giữa các tuyến mà vẫn cơ động nhất có thể”.





Có tính kế thừa

Tất nhiên, chỉ nói tấn công thôi là chưa đủ. U.23 Việt Nam đã chứng tỏ sự ổn định trong mặt trận phòng ngự khi có tới 27 lần giải nguy những đợt tấn công ồ ạt của U.23 Hàn Quốc. Trong đó, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình đã cùng nhau hóa giải nguy cơ tới 17 lần. Quan Văn Chuẩn xứng đáng nhận điểm cao nhất trận hòa U.23 Hàn Quốc với 5 pha cứu thua xuất sắc. Cách cả đội hình cùng chuyển động như một khối, linh hoạt ứng phó với sức ép khủng khiếp của nhà ĐKVĐ U.23 Hàn Quốc cho thấy ông Gong vẫn kế thừa và phát huy điểm mạnh kỷ luật, gắn kết và tinh thần tập thể của HLV Park Hang-seo.

“U.23 Việt Nam sẽ thắng U.23 Malaysia” "Ở trận cuối vòng bảng, U.23 Việt Nam phải thắng mới có cơ hội. U.23 Malaysia kiểm soát bóng và pressing không quá ấn tượng nên chắc chắn chúng ta phải tấn công. Sức xuyên phá từ 2 biên sẽ tiếp tục là thế mạnh khi HLV Gong Oh-kyun yêu cầu cách chơi tấn công với 2 hậu vệ biên hễ bước qua phần sân đối phương sẽ dâng cao. Mọi thứ đang tốt dần lên với U.23 Việt Nam trong khi U.23 Malaysia đang mất phương hướng sau 2 trận thua đậm. Nếu tiếp tục chơi tấn công phóng khoáng và phòng ngự thành khối cùng nhau, U.23 Việt Nam sẽ thắng U.23 Malaysia", bình luận viên Đặng Phương Nam chia sẻ.

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam nhận định: "Nhìn trên tổng thể thì màn trình diễn của U.23 Việt Nam là tương đối hài lòng. Trong bóng đá hiện đại phòng ngự không chỉ là trách nhiệm của 4 hay 5 người mà là toàn đội, toàn khối. Nhìn vào U.23 Việt Nam thấy rõ ý thức đó rất tốt, khi mọi vị trí đều sẵn sàng chủ động pressing, tranh chấp quyết liệt. Đó là cái đạt được của U.23 Việt Nam. Tất nhiên, trong quá trình thi đấu vẫn có lỗi cá nhân xảy ra dẫn đến bàn thua, hay hỗ trợ bọc lót chưa tốt cũng là đương nhiên thôi vì đội hình này có thời gian tập với nhau ít. Dù vậy, trong 2 trận đầu tiên U.23 Việt Nam đã thể hiện rõ sự kế thừa những đặc tính nổi trội của HLV Park Hang-seo là kỷ luật, tinh thần tập thể và ý chí không buông bỏ. Có chút khác nhau như ông Park sử dụng 3 trung vệ hay ông Gong bố trí 2 trung vệ và 1 tiền vệ trụ nhô lên, thì là sở trường mỗi người thôi. Nhưng có thể thấy cả 2 ông thầy xây dựng hệ thống phòng ngự đều tốt, ý thức tập thể toàn đội cao. Quan trọng là cách chơi bóng rất tự tin, tâm lý hết sức vững vàng, phân phối sức hợp lý cho thấy dấu ấn của ông Gong rõ nét với U.23 Việt Nam ".