Dấu ấn từ Tuần lễ thời trang 'trẻ hóa'

Làn gió mới trên sàn runway Việt

Tuần lễ thời trang quốc tế VN (AVIFW) tổ chức từ ngày 18 - 21.6 tại TP.HCM với 15 thương hiệu và nhà thiết kế (NTK) trong và ngoài nước tham gia trình diễn bộ sưu tập mới. Điểm sáng từ sàn diễn chuyên nghiệp này là sự áp đảo của những cái tên trẻ trong ngành thời trang. Nobody Knows, DAS studios, Đinh Project - những local brand mới thành lập từ khoảng 2 - 5 năm gần đây, cùng các NTK có thâm niên hơn một thập niên trong ngành như Nguyễn Minh Tuấn, Tom Trandt Minh Đạo đều lần đầu bước lên sàn runway Việt; bên cạnh các tên tuổi lớn như Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Đặng Trọng Minh Châu, Thảo Nguyễn, Frederick Lee (Singapore), Angelo Cruciani (Ý)...

NTK Tom Trandt lần đầu đưa thương hiệu Môi Điên đến Tuần lễ thời trang quốc tế VN ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

NTK Tom Trandt Minh Đạo thành lập thương hiệu Môi Điên Studio vào năm 2016, sau khi tốt nghiệp Trường Parsons School of Design tại New York (Mỹ). Anh đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp từ mong muốn tạo nên một "ngôi nhà" dành cho những NTK yêu thích khám phá nghệ thuật chế tác trang phục. Thương hiệu theo đuổi tinh thần thử nghiệm và thời trang bền vững qua việc tận dụng vải thừa, các chất liệu tồn kho, phế liệu sản xuất để tạo nên các bộ trang phục độc đáo. Trong khi thời trang bền vững vẫn còn là khái niệm khá mới mẻ thì Môi Điên đã là một cái tên đi đầu, không chỉ lan tỏa ở thị trường quốc tế mà còn góp phần thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng VN. "Lần đầu tham gia AVIFW và chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức trình diễn nên chúng tôi gặp áp lực rất lớn về mặt thời gian. Tuy nhiên, đây là cơ hội để chúng tôi thỏa sức sáng tạo, vừa giữ đúng định hướng phát triển trên nền móng đã có, vừa tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc để tạo nên những giá trị bền vững hơn trong tương lai", Tom Trandt chia sẻ.

Thời trang không phân biệt giới tính (thời trang phi giới tính) từ Nobody Knows, thời trang nam từ DAS Studios, hay thời trang tái chế từ vải denim cũ của Đinh Project mang đến những lát cắt thú vị về tủ đồ thời trang của giới trẻ hiện đại. Trái ngược với hình ảnh những bộ trang phục cầu kỳ nặng tính trình diễn thường thấy trên các sàn runway trước đây, thời trang của thương hiệu Việt trẻ tuổi đề cao tính ứng dụng thực tế, linh hoạt trong cách mặc, phù hợp với mọi độ tuổi, mọi giới tính nhưng vẫn có dấu ấn thiết kế sáng tạo riêng.

Thiết kế của Noboby Knows ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Với giám đốc sáng tạo Kelbin Lei, người sáng lập thương hiệu Nobody Knows, xuất hiện tại tuần lễ thời trang là "giấc mơ" mà anh ấp ủ từ rất lâu. Anh từng hỗ trợ nhiều NTK đàn anh trình diễn runway chuyên nghiệp nên hiểu rõ những khó khăn mà thương hiệu trẻ phải đối mặt. Anh tâm sự: "Tôi cảm thấy vinh dự khi được đứng trên sàn diễn cùng các anh chị có thâm niên trong ngành. Mới chỉ đi được đoạn đường 2 năm và là thương hiệu rất trẻ nhưng đây là cơ hội để tôi giới thiệu một bộ sưu tập chỉn chu hơn, ấn tượng hơn tới công chúng".

Thời trang tái chế từ vải denim của Đinh Project ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Thời trang luôn chuyển động không ngừng

Từ mùa đầu tiên tổ chức vào năm 2014, AVIFW đã có hơn một thập niên hoạt động sôi nổi. Nhiều tên tuổi đình đám của thời trang Việt như Lê Thanh Hòa, Phương My, Công Trí, Thủy Nguyễn, Hoàng Hải, Cường Đàm... đã tỏa sáng trên sàn diễn này rồi tiếp tục vươn ra các sàn diễn lớn quốc tế ở New York (Mỹ), Paris (Pháp), Thượng Hải (Trung Quốc)... Bà Trang Lê, Chủ tịch AVIFW, cho biết tuần lễ thời trang mùa thứ 21 mở ra giai đoạn chuyển mình. Ngoài việc tôn vinh những giá trị bản sắc của các NTK và thương hiệu, chương trình còn là tiếng nói của thế hệ trẻ tiếp nối bao gồm các người mẫu trẻ, fashion icon, nhà sáng tạo nội dung thời trang... Tầm nhìn của chương trình là mở ra thật nhiều cơ hội cho các gương mặt trẻ.

Thời trang từ thương hiệu DAS Studios ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

"Các NTK nổi tiếng hôm nay đều từng là những NTK trẻ. Nhờ vào sự nhiệt huyết, táo bạo, tinh thần dám nghĩ dám làm và sự sáng tạo không giới hạn mà họ đã tạo nên chỗ đứng quan trọng không chỉ ở VN mà còn đóng góp vào dòng chảy của thời trang thế giới. Việc nhiều thế hệ NTK đứng chung một sàn diễn thể hiện tinh thần chuyển động cốt lõi của thời trang. Họ ở đây là minh chứng và là cảm hứng cho NTK trẻ, vì rằng dù ở độ tuổi nào cũng vẫn không ngừng sáng tạo", bà Trang nói. Năm nay cũng là lần đầu tiên sự kiện hợp tác cùng nền tảng Getty Images nhằm đưa hình ảnh thời trang Việt đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Giám đốc Sáng tạo Kelbin Lei và 4 nam diễn viên trẻ gồm Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô và Trần Ngọc Vàng trong màn trình diễn kết bộ sưu tập “Noboby Knows - 05” ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Với gần 20 năm phát triển bền bỉ, NTK Đỗ Mạnh Cường là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ NTK Việt thành danh ở cả trong nước và quốc tế. Sau khi tổ chức hàng chục show diễn cá nhân và show diễn tại Úc, Mỹ, Trung Quốc..., nhìn thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong ngành thời trang, anh đã quyết định quay trở lại sàn runway Việt. Trên sàn diễn AVIFW, Đỗ Mạnh Cường mang đến nguồn năng lượng trẻ trung và hiện đại từ bộ sưu tập DMC - thương hiệu thời trang ứng dụng dành cho gen Z được anh sáng lập vào năm 2024. Nói về vai trò của các tuần lễ thời trang trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của mạng xã hội và xu hướng tiêu dùng mới, anh chia sẻ: "Sau nhiều năm làm nghề, tôi nhận ra điều quan trọng không chỉ nằm ở quy mô của một show diễn mà còn là khả năng kết nối và lan tỏa giá trị của bộ sưu tập đến với khách hàng và người yêu thời trang. AVIFW là cơ hội rất lớn với các NTK trẻ để vừa tối ưu hóa chi phí vừa phát triển thương hiệu của mình".