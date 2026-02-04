Nhà thiết kế Việt tỏa sáng tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris

Cơ duyên nào để anh được Liên đoàn Haute Couture (Pháp) mời vào vị trí thành viên khách mời, qua đó "làm nên lịch sử" cho thời trang VN?

Nhà thiết kế Phan Huy: Trước sự kiện lần này, tôi và ê kíp đã có 3 show diễn thành công tại Tuần lễ thời trang Paris, một trong 4 tuần lễ thời trang có lịch sử lâu đời nhất thế giới và đặc biệt là tiếng vang từ show diễn tháng 7.2025. Như ông bà ta thường nói "hữu xạ tự nhiên hương", tiếng thơm về thương hiệu Việt đến với Liên đoàn Haute Couture qua sự công nhận của giới chuyên môn thời trang thế giới. Chúng tôi nhận được thư giới thiệu từ các tạp chí hàng đầu và các nhà mốt lớn là thành viên của Hội đồng Haute Couture. Thương hiệu trải qua nhiều vòng phỏng vấn khắt khe suốt nhiều tháng, chứng minh được uy tín qua quá trình hoạt động và qua đánh giá của các khách hàng thượng lưu trên thế giới. Đến tháng 12.2025, Liên đoàn gửi thư chấp thuận, mời Phan Huy vào vị trí nhà thiết kế khách mời và xếp lịch diễn chính thức tại Paris Haute Couture Week SS26.

Siêu mẫu Coco Rocha trình diễn kết màn, khép lại BST Cành vàng lá ngọc cùng NTK Phan Huy (phải) và đồng sáng lập thương hiệu Steven Đoàn (trái) tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris ngày 29.1 Ảnh: NVCC

Đâu là yếu tố giúp thương hiệu Việt được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao?

Tuần lễ thời trang Haute Couture là nơi trình diễn các tinh hoa kỹ thuật may mặc, tay nghề thủ công và sự sáng tạo, nghiên cứu trong thời trang, được công nhận bằng nhiều tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới. Do đó, sự công nhận này chính là niềm tự hào cho đôi bàn tay, sức sáng tạo và khối óc của người VN. Được sánh vai trên sàn diễn của các huyền thoại thời trang mà tôi luôn ngưỡng mộ chính là giấc mơ mà tôi không thể ngờ mình vinh hạnh có được. Trên hết, Phan Huy được Liên đoàn Haute Couture đánh giá cao khả năng kết nối đối với di sản văn hóa truyền thống VN và ngôn ngữ thời trang hiện đại cao cấp. Chính sự sáng tạo và những thử nghiệm ngoài khuôn khổ đã mang đến những thiết kế thú vị gây chú ý và lan tỏa trong suốt gần 3 năm qua.

Lần đầu ra mắt tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris, anh đối mặt với những thách thức nào?

Ngoài việc giữ vững chất lượng ở khâu tổ chức, khách mời, người mẫu, các thiết kế thì chương trình còn thu hút sự quan tâm, tham dự của nhiều ngôi sao và truyền thông quốc tế. Càng được quan tâm, càng bị "soi" kỹ, tôi và ê kíp càng phải kỹ lưỡng hơn để làm sao mang đến thế giới một VN lộng lẫy, rực rỡ bằng ngôn ngữ thiết kế của mình. Lần ra mắt này không chỉ thể hiện sự phát triển của thương hiệu mà còn là cam kết chính thức với những tiêu chuẩn cao nhất về tay nghề thủ công, di sản và giá trị nghệ thuật vốn định nghĩa Haute Couture.

Đôi đũa tre cài trên búi tóc, chiếc quạt giấy, lọng bướm… là phụ kiện cho trang phục. Bên cạnh các chất liệu cao cấp như tulle, satin, organza… là những vật dụng mang đậm nét Việt tỏa sáng giữa thủ đô nước Pháp Ảnh: NVCC

Sự tiếp nối câu chuyện VN, những sáng tạo mới mà anh thể hiện ở bộ sưu tập (BST) là gì?

BST bao gồm 35 thiết kế trong đó nhiều mẫu mang tính thủ công cao, trình diễn nhiều kỹ thuật mới và tiếp tục khai thác các dấu ấn đặc trưng từ các BST trước. BST gợi lên vẻ đẹp tinh khiết và dịu dàng của mùa xuân qua lăng kính mỹ thuật cung đình VN. Tên gọi gợi nhắc đến bảo vật lịch sử quý hiếm mang tên "Cành vàng lá ngọc" - những tác phẩm hoa cảnh tinh xảo do nghệ nhân xưa chế tác, với cành đúc từ vàng nguyên khối và lá chạm khắc từ ngọc thật - hiện chỉ còn 3 hiện vật được lưu giữ tại Huế. Vượt lên trên ý nghĩa trực tiếp, Cành vàng lá ngọc mang giá trị biểu tượng văn hóa sâu sắc. Cảm hứng của BST được lấy từ các nhân vật nổi bật của triều Nguyễn như Hoàng hậu Nam Phương. Cuộc đời của họ phản ánh một thời khắc lịch sử đặc biệt, khi văn hóa cung đình VN giao thoa với ảnh hưởng phương Tây. Đó là một giai đoạn được định hình bởi sự thanh lịch, nghi lễ và tinh thần hiện đại trong đối thoại với truyền thống. Sự giao thoa này được tái hiện thông qua kỹ thuật couture, may đo tinh xảo và tay nghề thủ công phức tạp.

Đi làm thêm từ cuối năm lớp 12, tìm kiếm từng cơ hội nhỏ để được vào thực tập ở các thương hiệu của đàn anh và còn bảo lưu việc học để làm việc toàn thời gian cho thương hiệu của NTK Lê Thanh Hòa, sau đó mới quay về trường trả nợ môn và làm đồ án tốt nghiệp. Từ câu chuyện của mình, anh đánh giá thế nào về việc học và hành trong ngành thời trang?

Việc học trên giảng đường và học qua thực hành trong môi trường chuyên nghiệp đều quan trọng, cần được thực hiện song song. Việc học tại Trường ĐH Kiến trúc cho tôi nhiều kiến thức chuyên môn. Khi đi làm tôi được va chạm thực tế nhưng nếu không có kiến thức nền tảng sẽ không thể làm được hoặc làm mà không có chiều sâu. Tôi học và làm nghề ở VN. Show diễn đầu tay cũng chính là lần đầu sang Pháp nên rõ ràng điều kiện tiếp xúc với thời trang thế giới chưa có. Tuy nhiên tôi tin rằng nếu làm việc với tất cả sự chân thành thì sẽ có ngày chạm đến ước mơ. Trong tương lai, tôi muốn tiếp tục học chuyên sâu về thời trang tại London (Anh) hoặc Paris.

Một số mẫu thiết kế trong BST Cành vàng lá ngọc Ảnh: NTKCC

Văn hóa VN từng là cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế. Liệu cứ khai thác mãi thì cảm hứng VN có bị rơi vào lối mòn?

Với tôi, sự thuần khiết trong cảm xúc mỗi khi bắt tay vào làm một BST mới là rất quan trọng và tôi thường bắt đầu bằng một ký ức, xuất phát từ ý niệm. Bên cạnh đó, tôi luôn muốn tôn vinh VN và chủ đề này vẫn còn rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa khai thác. Tuy nhiên tôi không tả thực, tường thuật, lặp lại y hệt mà lấy nét đặc sắc từ giá trị cũ làm chất liệu sáng tạo, thổi vào đó làn gió mới, có kế thừa nhưng phát triển hài hòa. Quan trọng hơn hết, thời trang phải khơi gợi được cảm xúc. Thời trang cũng là một loại hình nghệ thuật và lý tưởng là khi có thể truyền cảm hứng đến người xem. Tôi xem mình đã thành công nếu thiết kế có thể khiến người ngắm nhìn xúc động!

Cảm ơn Phan Huy và chúc Huy sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu trong năm 2026.