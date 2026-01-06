Từ cửa hàng đồ si đến thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Cảm hứng mới từ trang phục cũ

Đồ si hay đồ "second-hand" (quần áo đã qua sử dụng) từ lâu đã không còn xa lạ với người Việt. Riêng với bạn trẻ đam mê thời trang thì đồ si còn là một "mỏ vàng" tài nguyên. Nhiều người trẻ nhanh nhạy mở cửa hàng quần áo cũ và dùng kênh này như một "bàn đạp" để phát triển thương hiệu thời trang thiết kế.

Duy Trần, nhà thiết kế (NTK) sáng lập thương hiệu Fanci Club, có niềm đam mê mãnh liệt với đồ si. Không chỉ sở hữu tủ đồ có hơn 90% trang phục đã qua sử dụng, anh còn bắt đầu khởi nghiệp với đồ si trong 2 năm đầu tiên. Khi thị trường bão hòa, anh chuyển hướng tái chế đồ cũ thành đồ mới, từng bước đưa vào sản phẩm dấu ấn thiết kế riêng. Ở thời điểm ra mắt thương hiệu cuối năm 2019, anh vận hành song song 2 ngành hàng gồm trang phục thiết kế từ nguyên liệu mới và trang phục upcycle (sử dụng vải từ quần áo cũ và vải deadstock - vải thừa, vải vụn). Khi phong cách Y2K đang "hồi sinh" trên toàn thế giới thì thương hiệu Việt này có "cú nổ" truyền thông ngoạn mục - siêu mẫu quốc tế Bella Hadid đăng ảnh mặc 2 bộ trang phục tái chế của Fanci Club trên Instagram cá nhân. Áo corset và chân váy làm từ quần jeans cũ của thương hiệu tiếp tục được fashionista Khánh Linh diện đến Tuần lễ thời trang Milan tại Ý sau đó. Hiện tại, Fanci Club sở hữu danh sách khách hàng quốc tế "đáng thèm muốn" với những cái tên như Bella Hadid, Hailey Bieber, Lisa và Jennie của nhóm nhạc BlackPink, ca sĩ Doja Cat, diễn viên Olivia Rodrigo…

NTK Quý Cao mặc chiếc áo T-shirt là sản phẩm trong video nội dung đầu tiên trên kênh YouTube do anh xây dựng cách đây 5 năm ẢNH: NTK CUNG CẤP

Những vườn thanh long ở Phan Thiết (Lâm Đồng) vừa là cảm hứng sáng tạo vừa là bối cảnh cho bộ sưu tập Dragon Fruit của Caostu ẢNH: NTK CUNG CẤP

Sau khi được đào tạo chuyên sâu về tư duy vận hành trong thời trang, nhà sáng lập Highchic dấn thân vào thời trang đồ si để học trực tiếp từ thị trường. Thương hiệu thành lập tháng 6.2020 với dòng sản phẩm chủ đạo là thời trang second-hand được sưu tầm tuyển chọn theo phong cách thanh lịch và tối giản. Sau 4 năm hoạt động và dù đang ăn nên làm ra, thương hiệu vẫn chọn chuyển mình từ cửa hàng đồ si thành thương hiệu thời trang độc lập. Năm 2025, Highchic lần đầu xuất hiện trên sàn runway chuyên nghiệp tại SR Celebrating Local Pride 9.

Ở thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, những video như Hướng dẫn tự làm áo T-shirt lấy cảm hứng từ nhà mốt Louis Vuitton; Hô biến áo tay phồng cá tính từ áo sơ mi cũ; Biến 5 chiếc quần jeans cũ thành 2 áo denim jacket thời trang bền vững… của NTK Quý Cao trở nên viral trên mạng xã hội. Quý Cao thừa nhận khoảng thời gian này góp phần rất lớn cho việc đặt nền tảng xây dựng thương hiệu riêng. Khi có nhiều người xem kênh hỏi mua thiết kế, Caostu đã ra đời để phục vụ tệp khách hàng này. "Thời trang là một vòng tuần hoàn mà mỗi vòng lặp sẽ có một xu hướng (trend) khác nhau. Việc bắt kịp trend giúp người làm nghề hòa nhập và bước cùng nhịp điệu chung của dòng chảy thời gian. Tuy nhiên, NTK luôn phải tỉnh táo để không đánh mất bản sắc riêng và chọn lọc hướng đi phù hợp ", Quý Cao nói.

Siêu mẫu Bella Hadid diện thiết kế tái chế từ quần jeans cũ của Fanci Club ẢNH: NTK CUNG CẤP

Ca sĩ Lisa nhóm BlackPink trong thiết kế mới của Fanci Club ẢNH: NTK CUNG CẤP

Định hướng phát triển quốc tế

Sớm gặt hái nhiều tín hiệu lạc quan, nhưng đa số thương hiệu Việt đều chọn cách làm thời trang bài bản "chậm mà chắc". Từ cửa hàng online bán trong nước, thương hiệu phát triển mạnh hình thức hợp tác với đại lý sỉ và kênh bán lẻ quốc tế để phục vụ khách hàng nước ngoài phù hợp với quy mô của đơn vị mình.

Thành lập năm 2019 nhưng đến cuối 2024, Fanci Club mới mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM và có show diễn đầu tiên vào năm 2025; Caostu cũng chỉ mở cửa hàng sau hơn 3 năm hoạt động, đồng thời duy trì việc phân phối sản phẩm qua nhiều đầu mối quốc tế như The Viet Concept (Trung Đông), Astoud (Mỹ), Sớm Space (Úc)… Có bản sắc riêng, có dấu ấn thiết kế riêng biệt nhưng dễ mặc và dễ ứng dụng chính là điểm chung của các thương hiệu thời trang Việt này.

Thời trang Highchic trên sàn diễn chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 5.2025 ẢNH: NTK CUNG CẤP

Sau khi hoàn thành mục tiêu xây dựng thương hiệu có chỗ đứng tại VN trong 5 năm đầu tiên, NTK của Caostu tiếp tục vạch ra lộ trình vươn mình quốc tế ở 5 năm kế tiếp. Anh cho biết muốn lớn mạnh, thời trang VN không thể đi riêng lẻ mà các thương hiệu, người làm thời trang phải hợp tác và đi cùng nhau trên hành trình quốc tế. Ngoài việc cùng các cộng sự thành lập Hiệp hội Thời trang VN (DEPA) và tổ chức sàn runway riêng cho từng nhà, anh còn tăng cường đầu tư thời gian, tâm sức cho việc trau dồi kiến thức. Anh nói: "Bước đầu tiên chúng tôi nhắm đến là thị trường Đông Nam Á với thái độ vẫn là sự cẩn trọng - đặt từng viên gạch, tìm kiếm từng cơ hội, tìm và chọn cộng sự phù hợp và rồi vừa học, vừa làm, vừa sửa đổi để tiến từng bước".