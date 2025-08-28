Dấu ấn Vietnam Airlines tại Triển lãm Thành tựu Đất nước

Tại Hà Nội, ngày 28.8.2025, trong không khí tự hào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, Vietnam Airlines mang tới Triển lãm Thành tựu Đất nước chủ đề ‘80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc’ không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc.
Không gian trưng bày được thiết kế theo chuỗi 5 hành trình cảm xúc. "Khởi nguồn năng lượng" giới thiệu lịch sử và khát vọng chinh phục bầu trời. "Hành trình cảm xúc" khắc họa hệ sinh thái dịch vụ mặt đất và những nỗ lực phát triển xanh. "Thăng hoa cùng yêu thương" tôn vinh dịch vụ trên không và sự tận tâm của đội ngũ phi công, tiếp viên. "Kỷ nguyên vươn mình" giới thiệu tầm nhìn tương lai với đội tàu bay hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo. Và "Kỷ nguyên phát triển" thể hiện mạng bay toàn cầu, nhiều giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế và chất lượng dịch vụ.
Vietnam Airlines trân trọng mời công chúng đến với triển lãm để trải nghiệm công nghệ bay hiện đại, khám phá không gian văn hóa ấn tượng và lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ trong dịp lễ trọng đại này.
