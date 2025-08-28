Dấu ấn Vietnam Airlines tại Triển lãm Thành tựu Đất nước

Lối vào khu triển lãm với thiết kế ấn tượng và thu hút Ảnh: VNA

Không gian trưng bày được thiết kế theo chuỗi 5 hành trình cảm xúc. "Khởi nguồn năng lượng" giới thiệu lịch sử và khát vọng chinh phục bầu trời. "Hành trình cảm xúc" khắc họa hệ sinh thái dịch vụ mặt đất và những nỗ lực phát triển xanh. "Thăng hoa cùng yêu thương" tôn vinh dịch vụ trên không và sự tận tâm của đội ngũ phi công, tiếp viên. "Kỷ nguyên vươn mình" giới thiệu tầm nhìn tương lai với đội tàu bay hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo. Và "Kỷ nguyên phát triển" thể hiện mạng bay toàn cầu, nhiều giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế và chất lượng dịch vụ.

Khu Cổng chào và màn hình LED là điểm khởi đầu của hành trình trải nghiệm. Cổng chào được thiết kế như đôi cánh chim vươn rộng, tượng trưng cho khát vọng bay cao của dân tộc Ảnh: VNA

Khu Check-in là nơi tái hiện dịch vụ làm thủ tục hàng không.. Đây là điểm chạm đầu tiên, thể hiện sự thân thiện và chuyên nghiệp của Vietnam Airlines Ảnh: VNA

4-Khu Phòng khách Bông Sen tái hiện dịch vụ phòng chờ hạng Thương gia sang trọng với thực đơn phong phú, chăm sóc chu đáo và tiện nghi hiện đại Ảnh: VNA

Khu trưng bày trang thiết bị mặt đất và xe tra nạp nhiên liệu, khu vực giới thiệu các thiết bị phục vụ mặt đất như xe thang, xe kéo đẩy máy bay, xe nâng cùng xe tra nạp nhiên liệu SAF Ảnh: VNA

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham quan khu trưng bày động cơ máy bay của Vietnam Airlines Ảnh: VNA

Đây là buồng lái mô phỏng Airbus A320/321 đầu tiên tại miền Bắc, giúp khách tham quan có cơ hội thử cảm giác cất cánh, hạ cánh như một phi công. Đây cũng là minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong đào tạo nhân lực hàng không Ảnh: VNA

Khu trưng bày mô hình máy bay và khu sân khấu hoạt náo là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu hằng ngày như trình diễn trang phục tiếp viên qua các thời kỳ, trải nghiệm làm tiếp viên và tham gia trò chơi Ảnh: VNA

Điểm cuối cùng là vách lịch sử, nơi ghi lại những cột mốc quan trọng trong hành trình của Vietnam Airlines từ những ngày đầu đến nay Ảnh: VNA

Tiếp viên Vietnam Airlines tái hiện trang phục qua các thời kỳ, từ ngày đầu tiên cất cánh cho đến vị thế vững vàng trên bản đồ hàng không thế giới hiện tại Ảnh: VNA

Các khách tham quan "nhí" hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc Ảnh: VNA

Máy bay IL-14 - chiếc chuyên cơ từng nhiều lần thực hiện các chuyến bay đặc biệt, chở Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Ảnh: VNA

Vietnam Airlines trân trọng mời công chúng đến với triển lãm để trải nghiệm công nghệ bay hiện đại, khám phá không gian văn hóa ấn tượng và lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ trong dịp lễ trọng đại này.