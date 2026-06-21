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Sức khỏe

Chủ quan với đau bụng, người đàn ông phải cắt toàn bộ dạ dày vì ung thư

Lê Cầm
Lê Cầm
Bệnh nhân nam 54 tuổi, thường xuyên xuất hiện những cơn đau âm ỉ khó chịu ở vùng bụng trên rốn. Tuy nhiên ông nghĩ đó chỉ là những đợt đau bao tử thông thường nên tự mua thuốc uống để xoa dịu triệu chứng.

Cho đến khi các cơn đau bùng phát dữ dội, ông mới quyết định đến khám tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh (TP.HCM). Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định nội soi dạ dày kết hợp cùng các khảo sát chẩn đoán chuyên sâu.

Kết quả hình ảnh cho thấy một khối u có kích thước rất lớn trong lòng dạ dày. Nghiêm trọng hơn, các tế bào ác tính không còn khu trú tại chỗ mà đã di căn sang hệ thống hạch lân cận, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 3,5 giờ đồng hồ

Ban đầu, ê kíp phẫu thuật Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh dự kiến mổ nội soi cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khi kiểm tra ổ bụng và phát hiện khối u ác tính đã lan tỏa toàn bộ dạ dày cùng mạng lưới hạch di căn dày đặc, các bác sĩ đã quyết định chuyển sang mổ hở để đảm bảo nguyên tắc triệt căn ung thư.

Sau 3,5 tiếng tập trung cao độ, ê kíp bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn dạ dày, nạo vét sạch hạch di căn và nối trực tiếp ruột non với thực quản để tái lập chức năng tiêu hóa cho bệnh nhân.

Tự mua thuốc uống đau bụng, người đàn ông phải cắt bỏ dạ dày do ung thư - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

ẢNH: K.A

Bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Tường Phong, Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, cho biết đây là một trường hợp cực kỳ khó. Khối u không chỉ có kích thước rất lớn mà còn nằm sát các mạch máu và những cơ quan vô cùng quan trọng trong ổ bụng. Phẫu thuật viên phải tiến hành bóc tách vô cùng kỹ lưỡng để vừa nạo vét triệt căn đầy đủ hệ thống hạch ung thư, vừa tránh gây tổn thương đến các tạng xung quanh.

Hậu phẫu ngày thứ 7, bệnh nhân đã có thể tự ăn cháo, các chức năng sinh lý cơ bản như trung tiện và đại tiện diễn ra bình thường, tình trạng sức khỏe ổn định, vết mổ khô ráo và đặc biệt không xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng nào. Bệnh nhân vừa được xuất viện.

Ung thư dạ dày tại Việt Nam

Bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Văn Minh, Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, cho biết ung thư dạ dày hiện xếp thứ 5 về tỷ lệ mắc mới tại Việt Nam (xếp thứ 3 ở nam giới), với các nguyên nhân hàng đầu do thói quen ăn uống thiếu khoa học và nhiễm vi khuẩn HP không điều trị triệt để.

Các triệu chứng ban đầu của bệnh rất mơ hồ, dễ nhầm với đau dạ dày thông thường khiến người bệnh chủ quan tự mua thuốc. 

Bác sĩ Minh khuyến cáo những người thuộc nguy cơ cao (người lớn tuổi, người hay đau trên rốn, đi cầu phân đen, sụt cân không rõ nguyên nhân) cần chủ động đi nội soi dạ dày sớm để kịp thời phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu nếu có.

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