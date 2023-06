Đau đầu tìm chỗ gửi con ngày hè

Nhờ cậy ông bà trông con giúp trong những tháng học sinh (HS) nghỉ hè là phương án của đông đảo gia đình ở TP.HCM. Tuy nhiên, lo ngại việc để trẻ ở nhà lâu ngày cùng ông bà cũng sẽ xem ti vi, iPad nhiều, không rèn luyện được nhiều kỹ năng, nhiều phụ huynh mong muốn tìm các lớp bán trú hè của các đơn vị uy tín, giá cả hợp túi tiền để có thể gửi trẻ từ sáng tới chiều.



H È BÁN TRÚ Ở NHÀ THIẾU NHI

Một số nhà thiếu nhi các quận, huyện, TP.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức các lớp năng khiếu - kỹ năng bán trú trong hè 2023, đáp ứng nhu cầu tìm nơi gửi con đang "sốt xình xịch" của nhiều phụ huynh.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Anh Việt, Giám đốc Nhà thiếu nhi TP.Thủ Đức, cho biết năm nay có tổ chức lớp năng khiếu bán trú hè 2023 dành cho các em thiếu nhi đang học tập tại các trường tiểu học, THCS, đang sinh sống trên địa bàn TP.Thủ Đức. Thời gian khóa hè bán trú từ 5.6 - 29.7, địa điểm sẽ tổ chức tại trụ sở chính 281 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu và Nhà thiếu nhi TP.Thủ Đức cơ sở 1 ở 200 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây.

Trẻ em tham gia khóa hè bán trú ở TP.Thủ Đức, TP.HCM ANH VIỆT

Tại Nhà thiếu nhi Q.4 có lớp năng khiếu - kỹ năng sống bán trú, dành cho HS từ 7 - 13 tuổi, diễn ra từ sáng tới chiều. Khóa 1 bắt đầu từ ngày 5 - 15.6. Tại lớp này, HS được tham gia nhiều hoạt động như học năng khiếu, kỹ năng sống vào buổi sáng. Đến buổi trưa, trẻ được ăn trưa, nghỉ ngơi và đến chiều sẽ tiếp tục tham gia các buổi workshop, sân chơi trải nghiệm, ăn xế và phụ huynh đón HS về…

Tại Q.Tân Phú, bà Phạm Thị Thúy An, Phó giám đốc Nhà thiếu nhi Q.Tân Phú (213 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ), cho biết nhu cầu gửi con bán trú tại các nhà thiếu nhi tăng cao dịp hè. Tuy nhiên, Nhà thiếu nhi Q.Tân Phú xác định việc tổ chức khóa hè bán trú phải thực hiện nghiêm túc, quy củ, an toàn, chấp hành mọi quy định hiện hành nên đang nghiên cứu kỹ lưỡng các kế hoạch, căn cứ vào nhu cầu. Nếu mọi yêu cầu đều đảm bảo thì mới tiến hành tổ chức khóa hè bán trú trong tháng 7.2023.

N HIỀU TRƯỜNG MẦM NON TRÔNG TRẺ TỪ 15.6

Thông thường, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục tại TP.HCM vẫn hoạt động xuyên suốt mùa hè. Theo khảo sát của PV Thanh Niên, hiện các trường mầm non công lập tại TP.Thủ Đức và các quận huyện đã và đang khảo sát, ghi nhận nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh và sự tự nguyện đăng ký tham gia làm hè của các giáo viên, nhân viên. Quản lý một trường mầm non tại P.14, Q.Phú Nhuận, cho biết số trẻ em được đăng ký học hè khá đông, hiện đã có 9 nhóm trẻ ở 3 khối lớp mầm, chồi, lá.

Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM có Văn bản số 2673 hướng dẫn Phòng GD-ĐT Thủ Đức và 21 quận, huyện và các trường mầm non trực thuộc về tổ chức hoạt động hè năm 2023. "Tùy theo điều kiện thực tế; nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ; sự tự nguyện đăng ký tham gia của giáo viên, các cơ sở giáo dục mầm non có thể tổ chức hoạt động hè từ ngày 15.6.2023 đến hết ngày 15.8.2023", Sở GD-ĐT cho biết.

Học sinh tham gia hoạt động hè ANH VIỆT





C HÚ Ý GÌ KHI LỰA CHỌN LỚP BÁN TRÚ HÈ CHO CON ?

Thầy Lê Văn Kết, quản lý Trung tâm kỹ năng sống Việt Đăng Quang, Q.5, cho biết đầu tiên nên chọn lựa những đơn vị giáo dục, cơ quan tổ chức lớp bán trú hè uy tín, tin cậy, đảm bảo tính pháp lý.

Kế tiếp, phụ huynh cần tìm hiểu chương trình lớp hè bán trú đưa ra có phù hợp độ tuổi, nhu cầu, sở thích, năng lực của trẻ. Một điểm không được bỏ qua là đơn vị đó có được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không, bởi trẻ sẽ ăn từ sáng tới chiều tại trung tâm. "Khi các yêu cầu trên đã đạt thì có một số tiêu chí để cha mẹ căn cứ thêm để lựa trung tâm/đơn vị có lớp hè bán trú. Như khoảng cách đi về từ nhà mình tới lớp có gần, thời gian nhận trẻ và trả trẻ có phù hợp với công việc của cha mẹ để tiện đưa rước con. Mức giá của đơn vị có hợp với túi tiền của gia đình…", thầy Kết trao đổi.