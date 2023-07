Đấu giá biển số xe: hết 'đất sống' cho tiêu cực

Do đây là lần đầu tiên tổ chức phiên đấu giá biển số xe ô tô, lớn cả về quy mô và số lượng, Bộ Công an đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài việc niêm yết danh sách biển số đấu giá, Bộ Công an còn triển khai chấm điểm, xét duyệt hồ sơ để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá hợp danh VN là đơn vị đáp ứng các tiêu chí về cơ sở vật chất, phương án đấu giá khả thi, năng lực, kinh nghiệm… nên được Bộ Công an ký hợp đồng dịch vụ.

Đại diện C08 cho biết sau khi ký hợp đồng, Bộ Công an thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công ty trong việc đảm bảo chất lượng về hệ thống đường truyền, điều kiện an toàn, an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe cũng như quá trình diễn ra phiên đấu giá trực tuyến.