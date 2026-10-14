Đấu giá biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được 277 tỉ đồng

Chiều 14.10, đại diện Thi hành án dân sự TP.Hà Nội cho biết, căn biệt thự có diện tích hơn 342 m2 tại số 99 Trần Hưng Đạo (P.Cửa Nam, Hà Nội) đã được đấu giá thành công với số tiền hơn 277 tỉ đồng.

Căn biệt thự có diện tích hơn 342 m2 tại số 99 Trần Hưng Đạo ẢNH: VPA

Đây là bất động sản thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, nhưng nhờ cha ruột đứng tên.

Trên đất có 1 nhà biệt thự 2 tầng và 1 nhà khung sắt 2 tầng, cổng sắt, sân gạch, nhà tạm, cây trồng trên đất…

Căn biệt thự trên bị kê biên trong quá trình điều tra vụ án tiêu cực xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Cùng với đó là nhiều tài sản khác của cựu Chủ tịch Công ty AIC như: biệt thự 453 m2 tại phố Nguyễn Huy Tự (Hà Nội), 6 căn hộ chung cư tại một chung cư trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội)…

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xác định sai phạm trong hàng loạt dự án, gói thầu về y tế, công nghệ…, xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Do đang bị truy nã, bà Nhàn bị xét xử vắng mặt trong nhiều phiên tòa, với mức án tổng hợp đã tuyên là 30 năm tù.