Đấu giá hợp đồng làm bảo mẫu của Công nương Diana

Hợp đồng được điền bằng mực đen bởi người phụ nữ trẻ mà sau này trở nên nổi tiếng thế giới - Công nương Diana.

Thỏa thuận bằng văn bản Diana ký với Solve Your Problem Ltd. - công ty tuyển dụng bảo mẫu cho những người giàu có và nổi tiếng, được Diana hoàn thành vào tháng 5.1979. Khi đó cô mới 17 tuổi. Cô ghi ngày sinh của mình là 1.7.1960, đúng một năm trước khi cô được sinh ra.

Công nương Diana qua đời do tai nạn giao thông ở Paris năm 1997 CNN

Theo thông cáo báo chí do nhà đấu giá Auctioneum ở Anh gửi tới CNN, Solve Your Problem Ltd. là công ty tuyển dụng được Mary Cook thành lập. Bà là nữ bá tước Bồ Đào Nha định cư ở London sau khi ly hôn chồng.

Theo nhà đấu giá, công ty này là "một cơ sở cao cấp, kiểm tra, tuyển dụng nhân viên cho các dinh thự hoàng gia và nhà của những người giàu có, nổi tiếng có trụ sở tại London". Cook giữ hợp đồng này như một món quà lưu niệm và cuối cùng chuyển cho những người chủ hiện tại của công ty và họ đang rao bán nó.

Hợp đồng, được cho là hợp đồng làm việc đầu tiên, của Công nương Diana ký kết khi cô 17 tuổi CNN

Về ngày sinh Diana được thay đổi, chuyên gia đấu giá Andrew Stowe cho biết trong thông cáo báo chí: "Khách hàng của chúng tôi luôn được thông báo rằng việc này được thực hiện có chủ ý, để Diana trông già hơn và do đó có nhiều khả năng đảm bảo một công việc, hoặc ít nhất là nhận mức lương cao hơn! Tất nhiên, đó có thể chỉ là một sơ suất đơn giản! Người phụ nữ trẻ ghi tôn giáo của mình trong hợp đồng là 'Tin lành' và nói rằng cô ấy không thể lái xe. Diana không cho biết cô đang tìm công việc gì hoặc mong đợi được trả bao nhiêu, nhưng cô đang tìm kiếm việc làm càng sớm càng tốt".

Theo Auctioneum, Diana đã chuyển đến London không lâu trước khi ký hợp đồng. Hợp đồng ghi địa chỉ của cô là 69 Cadogan Place SW1 - vài tháng sau cô chuyển đến căn hộ riêng tại Coleherne Court ở Kensington.

Thái tử Charles và Công nương Diana kết hôn vào năm 1981 BUSINESS INSIDER

Hợp đồng này dự kiến được bán với giá lên tới 10.000 USD và được cho là hợp đồng làm việc chính thức đầu tiên của Diana. Trước đây, Diana từng thực hiện một số công việc chăm sóc trẻ không chính thức cho bạn bè và gia đình - hai người trong số đó được liệt kê là người giới thiệu trong hợp đồng.

Stowe nói: "Đây là một phần lịch sử cực kỳ quan trọng. Có được công việc đầu tiên là một khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời mỗi người, chưa nói đến việc người đó trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Ở đây chúng ta có một cô gái tuổi teen là Diana Spencer, mới chuyển đến London, đang cố gắng tìm đường sống và nộp đơn xin công việc đầu tiên. Nó rất con người, rất thật, rất bình thường".

Hợp đồng được chú thích bằng màu xanh lam bởi người sử dụng lao động, mô tả một số kỹ năng của người nộp đơn là "nấu ăn - cơ bản… làm việc nhà… nuôi động vật… vũ công ba lê"…

Stowe mô tả tư liệu này là "sâu sắc" và nói thêm: "Về mặt giá trị, đây chỉ là một tư liệu, một mảnh giấy văn phòng phẩm nằm trong tủ hồ sơ cùng với hàng trăm thứ khác. Tuy nhiên, chỉ hơn 2 năm sau, Diana Spencer trở thành Công nương xứ Wales và cuộc sống của cô không bao giờ trở lại như cũ. Hợp đồng này cho thấy một trong những khoảnh khắc cuối cùng còn sót lại về cuộc đời của Diana trước khi cô trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Hợp đồng đang được bán như một phần của phiên đấu giá trực tuyến mang tên "Chữ ký & kỷ vật" của Auctioneum, diễn ra ngày 30.4.