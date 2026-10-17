Đấu giá nhiều khu 'đất vàng' ở Gia Lai

Ngày 17.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết tổng số quỹ đất đưa ra đấu giá lần này là 24 quỹ đất, với tổng diện tích 13,528 ha. Mục đích của kế hoạch là tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2026. Theo phụ lục kèm theo, các quỹ đất được chia thành hai nhóm chính.

Nhóm thứ nhất là đấu giá đất thực hiện dự án, gồm các khu đất sau:

Trụ sở, cơ sở nhà đất của Sở Xây dựng tại 17 và 10 Trần Hưng Đạo.

Nhà khách UBND tỉnh tại 57 Quang Trung.

Trụ sở Ban Quản lý kinh tế tỉnh tại 50 Phan Bội Châu.

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tại 98B Phạm Văn Đồng (đều thuộc phường Pleiku).

Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh tại phường Diên Hồng.

Cơ sở nhà đất 120 Trần Phú (phường Bình Định).

Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh (cũ) tại 162 Cần Vương (phường Quy Nhơn Nam).

Khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép (tại phường Quy Nhơn Nam) với quy mô khoảng 78.266,8 m².

Một số khu đất dự kiến xây dựng siêu thị tại phường Bồng Sơn, xã Phù Cát và khu thương mại, dịch vụ tại 274 - 276 Trường Chinh, phường Hội Phú.

Trụ sở Hội Nông dân tỉnh, một trong những cơ sở sẽ được đưa ra đấu giá Ảnh: Trần Hiếu

Nhóm thứ hai là đấu giá đất ở, gồm các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp:

Nhà tập thể Tỉnh đoàn.

Trụ sở Hội Nông dân tỉnh.

Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (phường Pleiku).

Văn phòng Tỉnh ủy.

Trụ sở Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, cơ sở nhà đất của Sở Tài chính (phường Diên Hồng).

Trung tâm Nước sạch nông thôn.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh (phường Quy Nhơn).

Khu tái định cư Vinh Quang (xã Tuy Phước Đông).

Nhà làm việc của Phòng Cảnh sát giao thông tại 01B Ỷ Lan (phường Quy Nhơn).

Một số cơ sở thuộc Trung tâm Y tế Quy Nhơn.

Theo số liệu được công bố, sau sắp xếp, Gia Lai có 8.484 cơ sở nhà, đất thuộc cấp tỉnh và cấp xã quản lý, trong đó dôi dư 1.613 cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã bố trí 557 cơ sở vào sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình công cộng. Còn 1.056 cơ sở dôi dư đang tiếp tục được xử lý.

Theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, có 60 cơ sở thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Trong đó, 26 cơ sở giao đất ở thông qua đấu giá; 7 cơ sở cho thuê đất đấu giá thương mại - dịch vụ để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; 27 cơ sở cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm.

Ở cấp xã, 996 cơ sở dôi dư thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương, với phương án xử lý gồm: 618 cơ sở giao đất ở; 62 cơ sở cho thuê đất thương mại - dịch vụ; 114 cơ sở cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm; 202 cơ sở thanh lý tài sản trên đất, giao đất cho UBND cấp xã quản lý.