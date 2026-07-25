Đấu giá sầu riêng đầu tiên thu về gần 24 tỉ đồng cho nông dân

Ngày 25.7, UBND xã Krông Pắk (Đắk Lắk) tổ chức phiên đấu giá giao dịch sản phẩm sầu riêng tại vườn năm 2026 thuộc khuôn khổ trong chuỗi hoạt động Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Theo ban tổ chức, phiên đấu giá có 10 doanh nghiệp tham gia. Đây là hoạt động giao thương, không gian kết nối giữa người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng; góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Doanh nghiệp tiến hành bỏ phiếu đấu giá tại phiên đấu giá sầu riêng ẢNH: HOÀNG BÌNH

Phát biểu tại phiên đấu giá, ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắk cho biết, đây là lần đầu tiên UBND xã tổ chức phiên đấu giá sầu riêng tại vườn nhằm chuyển dịch tư duy từ sản xuất thuần túy sang quản trị chuỗi giá trị, tạo môi trường giao dịch công khai, minh bạch. Qua đó, doanh nghiệp trực tiếp chọn lọc vùng nguyên liệu chất lượng, còn nông dân sẽ gia tăng giá trị sản phẩm. Sau gần một năm khảo sát và tham vấn ý kiến từ doanh nghiệp, hợp tác xã cùng nhà vườn, chính quyền địa phương kỳ vọng mô hình đấu giá sầu riêng sẽ thiết lập nền tảng liên kết bền vững.

"Phiên đấu giá sầu riêng hôm nay không đơn thuần là hoạt động mua bán một vài lô hàng, mà là sự khởi đầu của một phương thức giao dịch mới. Tại đây, chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu; giá trị được xác lập thông qua sự cạnh tranh công khai, minh bạch; người sản xuất có cơ hội giới thiệu chính sản phẩm của mình; doanh nghiệp được trực tiếp khảo sát vùng nguyên liệu, đánh giá chất lượng và lựa chọn những sản phẩm phù hợp", ông Đại phát biểu.

Tại phiên đấu giá, ban tổ chức công bố lô hàng gồm 10 vườn sầu riêng, diện tích 14,6 ha (loại sầu riêng Dona) của 10 nhà vườn tại xã Krông Pắk. Lô hàng này có sản lượng ước tính hơn 350 tấn, giá khởi điểm ở mức 55.000 đồng/kg.

Hơn 14 ha sầu riêng được đưa ra đấu giá là những vườn đã được lựa chọn rất kỹ từ nguồn gốc, chất lượng canh tác, đất cũng được xét nghiệm không nhiễm Cadimi… và đã được cấp mã số vùng trồng.

Sản phẩm sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HOÀNG BÌNH

Theo quy định của ban tổ chức, phiên đấu giá sẽ trải qua hai vòng. Vòng một, 10 doanh nghiệp cùng tham gia bỏ phiếu. Vòng hai sẽ lựa chọn 5/10 doanh nghiệp bỏ mức giá cao hơn tiếp tục đấu giá. Trường hợp có doanh nghiệp bỏ mức giá bằng nhau sẽ cùng được vào vòng hai.

Kết quả sau hai vòng đấu giá, Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông nghiệp Nguyên Thuận (Đắk Lắk) đã trúng đấu giá với mức 68.000 đồng/kg. Tổng giá trị lô hàng sầu riêng trúng đấu giá tương ứng 23,8 tỉ đồng.

Sau trúng đấu giá, ban tổ chức đã mời đại diện công ty cùng đại diện các hộ nông dân tiến lên sân khấu ký kết hợp đồng.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết chính quyền địa phương rất ấn tượng vì thấy nông dân phấn khởi khi đến tham dự phiên đấu giá. "Điều khiến tôi vui hơn là bà con nông dân không chỉ chăm chút đến sản lượng, chất lượng sầu riêng mà còn sẵn sàng đồng hành với cơ quan nhà nước để nâng tầm sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk. Đây thực sự là bước tiến mới đối với ngành hàng sầu riêng tỉnh nhà", ông Văn đánh giá.

Phiên đấu giá sầu riêng tại vườn năm 2026 đã mang về nhiều niềm vui cho nông dân ẢNH: HOÀNG BÌNH

Sau thành công của phiên đấu giá lần thứ nhất, UBND xã Krông Pắk sẽ đấu giá sản lượng quả của 50 ha sầu riêng ở phiên thứ hai. Các thông tin liên quan 50 ha sầu riêng này sẽ sớm được công bố trong thời gian sớm nhất.