Dấu hiệu cho thấy giảm xóc xe máy đến lúc cần bảo dưỡng, thay thế

Giảm xóc là bộ phận quan trọng trong hệ thống treo xe máy, có nhiệm vụ hấp thụ lực tác động từ mặt đường, kiểm soát dao động của bánh xe và thân xe. Khi giảm xóc xe máy hoạt động hiệu quả, xe vận hành êm ái hơn, đồng thời duy trì độ bám đường và sự ổn định khi di chuyển. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, giảm xóc có thể bị hao mòn, rò rỉ dầu hoặc suy giảm khả năng đàn hồi. Tình trạng này dễ xuất hiện hơn khi xe thường xuyên đi qua ổ gà, đường gồ ghề, gờ giảm tốc hoặc chở tải trọng lớn. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, hư hỏng ở hệ thống giảm xóc có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát xe.

Dưới đây là những dấu hiệu chính để nhận biết giảm xóc xe máy xuống cấp, hư hỏng và đã đến lúc cần bảo dưỡng hoặc thay thế:

Giảm xóc xe máy bị chảy dầu, bám bẩn bất thường

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất bằng mắt thường khi giảm xóc xe máy gặp vấn đề là xuất hiện vệt dầu bám trên thân phuộc. Với các loại giảm xóc thủy lực, dầu bên trong có vai trò hỗ trợ kiểm soát dao động. Khi phớt làm kín bị lão hóa, hư hỏng hoặc bề mặt ty phuộc bị trầy xước, dầu có thể rò rỉ ra bên ngoài.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất bằng mắt thường khi giảm xóc xe máy gặp vấn đề là xuất hiện vệt dầu bám trên thân phuộc Ảnh: BÁ HÙNG

Người dùng nên chú ý nếu thấy thân phuộc thường xuyên ẩm dầu, có vệt dầu kéo dài hoặc bụi bẩn bám thành lớp dày bất thường quanh khu vực phớt phuộc. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy bộ phận làm kín không còn đảm bảo hoặc giảm xóc đã phát sinh hư hỏng.

Anh Lê Văn Sang, chủ một cửa hàng chuyên bảo dưỡng, sửa chữa xe máy tại phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Nếu xác định giảm xóc bị rò rỉ dầu, chủ xe nên đưa phương tiện đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra phớt, ty phuộc và tình trạng dầu bên trong. Tùy thiết kế và mức độ hư hỏng, kỹ thuật viên có thể đề xuất thay phớt, phục hồi giảm xóc hoặc thay mới cả cụm".

Xe xóc nảy bất thường khi đi qua đường gồ ghề

Giảm xóc có nhiệm vụ hạn chế dao động của thân xe sau khi bánh xe đi qua chướng ngại vật. Khi bộ phận này xuống cấp, khả năng hạn chế dao động giảm đáng kể, do đó người lái có thể cảm nhận rõ tình trạng xe dằn xóc, nảy liên tục hoặc rung lắc nhiều hơn bình thường khi đi qua ổ gà, gờ giảm tốc.

Khi giảm xóc xuống cấp, khả năng hạn chế dao động giảm đáng kể, do đó người lái có thể cảm nhận rõ tình trạng xe dằn xóc, nảy liên tục Ảnh: BÁ HÙNG

Trong một số trường hợp, bánh xe có thể dao động nhiều lần sau khi vượt qua chỗ xóc thay vì nhanh chóng trở lại trạng thái ổn định. Người ngồi sau cũng dễ cảm thấy bị hất lên, trong khi thân xe rung lắc rõ rệt khi chạy trên những đoạn đường không bằng phẳng.

Người dùng nên lưu ý những thay đổi so với trạng thái vận hành thông thường của xe, nhất là khi hiện tượng xuất hiện ngày càng rõ hoặc xảy ra ngay cả trên những đoạn đường vốn không quá xấu. Nếu giảm xóc mất khả năng kiểm soát dao động, việc tiếp tục sử dụng xe ở tốc độ cao có thể làm giảm độ ổn định khi phanh hoặc chuyển hướng.

Đuôi xe nhún nhiều, mất ổn định khi vào cua

Với xe máy sử dụng giảm xóc sau dạng lò xo giảm chấn, tình trạng đuôi xe nhún sâu khi chở người hoặc hàng hóa, sau đó dao động kéo dài khi tăng tốc, đi qua ổ gà có thể cho thấy hệ thống giảm xóc đang gặp vấn đề.

Một biểu hiện khác khi giảm xóc xuống cấp, hư hỏng là phần đuôi xe có cảm giác bồng bềnh, lắc ngang hoặc thiếu chắc chắn khi vào cua

Ảnh: BÁ HÙNG

Ngoài ra, theo anh Sang, một biểu hiện khác là phần đuôi xe có cảm giác bồng bềnh, lắc ngang hoặc thiếu chắc chắn khi vào cua. "Khi giảm xóc không còn kiểm soát tốt chuyển động của bánh sau, khả năng duy trì tiếp xúc ổn định giữa lốp và mặt đường có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt trên đường trơn hoặc mặt đường gồ ghề", anh Sang cho biết thêm.

Khi gặp hiện tượng này, người dùng cần kiểm tra tải trọng, áp suất lốp và tình trạng hệ thống treo theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu đuôi xe tiếp tục nhún nhiều, mất ổn định hoặc có cảm giác lắc bất thường khi chuyển hướng, nên hạn chế sử dụng xe cho đến khi được kiểm tra. Đặc biệt, không nên cố chạy nhanh hoặc thực hiện những pha chuyển hướng đột ngột để thử khả năng hoạt động của giảm xóc. Khi hệ thống treo có dấu hiệu hư hỏng, việc kiểm tra tại cơ sở sửa chữa là giải pháp an toàn hơn.

Xuất hiện tiếng kêu lạ từ hệ thống treo

Tiếng cụp hoặc lộc cộc phát ra từ khu vực bánh trước, bánh sau khi đi qua ổ gà, gờ giảm tốc cũng là dấu hiệu người dùng không nên bỏ qua. Tiếng kêu có thể xuất hiện khi giảm xóc làm việc, nhất là lúc xe nhún xuống hoặc bật trở lại.

Tiếng cụp hoặc lộc cộc phát ra từ khu vực bánh trước, bánh sau khi đi qua ổ gà, gờ giảm tốc cũng là dấu hiệu người dùng không nên bỏ qua Ảnh: BÁ HÙNG

Nguyên nhân có thể liên quan đến giảm xóc bị mòn, thiếu dầu, hư hỏng bên trong hoặc các chi tiết liên kết bị lỏng. Ngoài ra, bạc cao su, bạc lót, vòng bi, chân chống hay một số bộ phận khác cũng có thể phát ra âm thanh tương tự.

Nếu tiếng kêu xuất hiện liên tục, ngày càng lớn hoặc đi kèm hiện tượng chảy dầu, xóc nảy, lệch hướng hay mất ổn định, chủ xe nên sớm đưa phương tiện đi kiểm tra. Việc tiếp tục sử dụng khi chưa xác định nguyên nhân có thể khiến hư hỏng lan sang các chi tiết liên quan.

Thực tế, không phải mọi trường hợp giảm xóc hoạt động kém đều cần thay mới. Với những lỗi có thể khắc phục, chẳng hạn phớt làm kín hư hỏng hoặc chi tiết liên kết bị lỏng, kỹ thuật viên có thể sửa chữa hoặc thay thế bộ phận tương ứng nếu cấu tạo của giảm xóc cho phép. Ngược lại, nếu ty phuộc cong, trầy xước nghiêm trọng, thân phuộc hư hỏng, lò xo suy yếu hoặc bộ phận giảm chấn không còn đảm bảo khả năng làm việc, thay mới giảm xóc xe máy là phương án phù hợp để đảm bảo an toàn.