Vì sao giảm xóc bên phải ô tô thường hư hỏng sớm hơn?

Trong quá trình sử dụng ô tô, nhiều tài xế, chủ xe tại Việt Nam thường thắc mắc, hệ thống giảm xóc bên phải (theo hướng người lái) bị hao mòn, hư hỏng, rò rỉ dầu hoặc yếu lực sớm hơn so với bên trái. Thực tế này cũng được các garaga, xưởng dịch vụ sửa chữa ô tô ghi nhận.

Anh Nguyễn Văn Thắng, một kỹ thuật viên có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa ô tô tại TP.HCM, chia sẻ: "Trong quá trình tiếp nhận xe vào garage sửa chữa, bảo dưỡng… Chúng tôi nhận thấy hơn 60% trường hợp ô tô gặp vấn đề, hư hỏng giảm xóc bên phải ở cả phía trước và sau. Phổ biến nhất là tình trạng giảm xóc phát ra tiếng kêu khó chịu, rò rỉ dầu hoặc yếu lực".

Hơn 60% trường hợp ô tô gặp vấn đề, hư hỏng giảm xóc bên phải ở cả phía trước và sau Ảnh: B.H

Nhiều người dùng ô tô tại Việt Nam cho rằng, tình trạng này có thể do chất lượng linh kiện không đồng đều. Tuy nhiên, theo các chủ garage cũng như chuyên gia kỹ thuật ô tô, thực tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu đến từ điều kiện vận hành, đặc thù giao thông, hạ tầng đường sá và cả thói quen lái xe, đỗ xe của tài xế.

Dưới đây là những lý do khiến giảm xóc bên phải ô tô tại Việt Nam thường hư hỏng sớm hơn bên trái :

Điều kiện đường sá, giao thông

Khác với một số quốc gia trên thế giới, ô tô sản xuất phân phối tại Việt Nam được thiết kế tay lái bên trái (theo hướng người lái), đồng thời tuân thủ hệ thống giao thông đi bên phải. Chính vì vậy nhiều tuyến đường tại Việt Nam, đặc biệt là quốc lộ, tỉnh lộ hay đường đô thị… mặt đường thường có độ nghiêng về phía bên phải để thoát nước.

Nhiều tuyến đường tại Việt Nam, đặc biệt là quốc lộ, tỉnh lộ hay đường đô thị… mặt đường thường có độ nghiêng về phía bên phải để thoát nước Ảnh: B.H

Điều này khiến ô tô khi lưu thông trên những tuyến đường này sẽ bị nghiêng, dồn lực về bên phải, đặc biệt là bánh trước, chịu tải trọng lớn hơn và thường xuyên tiếp xúc nhiều với các ổ gà, nắp cống hoặc rãnh thoát nước. Chính điều này, khiến giảm xóc bên phải thường hoạt động với tần suất cao hơn, dẫn đến xuống cấp nhanh hơn.

Thói quen lái xe đi sát lề đường

Nhiều tài xế có thói quen điều khiển xe đi sát bên phải theo quy định giao thông. Tuy nhiên, khu vực sát lề đường, nhất là những đoạn đường hẹp thường xuống cấp nhanh hơn, nhiều ổ gà, gờ giảm tốc tự phát, nắp cống… Do đó, bánh xe bên phải đặc biệt là bánh trước thường phải hứng chịu va đập nhiều hơn đến từ thay đổi của mặt đường, khiến giảm xóc bên phải hoạt động nhiều hơn. Nếu ô tô liên tục di chuyển qua những đoạn đường này, theo thời gian giảm xóc bên phải sẽ bị mòn, rò rỉ dầu hoặc yếu lực…

Bánh xe bên phải đặc biệt là bánh trước thường phải hứng chịu va đập nhiều hơn đến từ thay đổi của mặt đường Ảnh: B.H

Ngoài ra, nhiều tài xế có thói quen cho xe leo lề khi đỗ hoặc né chướng ngại vật. Khi đó, bánh phải thường xuyên phải "gánh" lực ép lên vỉa hè, lâu dần ảnh hưởng giảm xóc.

Trọng tải dồn nhiều sang bên phải

Ngoài điều kiện vận hành hay thói quen của người lái, phân bổ tải trọng cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến giảm xóc bên phải ô tô tại Việt Nam. Trên nhiều mẫu ô tô phổ thông, đặc biệt là xe 4 - 7 chỗ phục vụ gia đình hay xe dịch vụ, taxi… người lái ngồi bên trái nhưng phía bên phải thường xuyên chở thêm 1 - 2 hành khách. Với ô tô thường chở thêm hành khách ngồi ở ghế phụ phía trước và vị trí bên phải ghế hành khách phía sau, trọng tải sẽ ít nhiều bị dồn về bên phải. Về lâu dài, điều này cũng góp phần khiến giảm xóc bên phải hư hỏng sớm.

Nguyên nhân khiến giảm xóc bên phải của ô tô tại Việt Nam thường hư hỏng sớm hơn bên trái một phần do điều kiện hạ tầng và thói quen lái xe Ảnh: B.H

Như vậy, nguyên nhân khiến giảm xóc bên phải của ô tô tại Việt Nam thường hư hỏng sớm hơn bên trái không chỉ đến từ chất lượng linh kiện, mà chủ yếu do điều kiện hạ tầng và thói quen lái xe. Do đó, người dùng chú ý cách sử dụng, đồng thời bảo dưỡng ô tô định kỳ để kéo dài tuổi thọ hệ thống treo.