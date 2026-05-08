Dấu hiệu giúp nhận biết laptop được thiết kế để dùng nhiều năm

Việc phân tích các thông số kỹ thuật và mức giá từ những thương hiệu uy tín không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hầu hết mọi người đều mong muốn sở hữu một chiếc laptop đủ mạnh mẽ để hoàn thành công việc và bền bỉ để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

MacBook là dòng sản phẩm được làm bằng khung nhôm khá bền bỉ, bao gồm cả MacBook Neo giá rẻ ẢNH: K. VĂN

Để phân biệt một chiếc laptop chất lượng cao với những sản phẩm kém bền, người dùng nên chú ý đến một chi tiết khá thú vị: vật liệu cấu thành khung máy. Nếu vỏ ngoài được làm từ nhựa rẻ tiền, dễ bị cong vênh, khả năng cao sản phẩm đó không được thiết kế để sử dụng lâu dài. Ngược lại, những laptop được hoàn thiện bằng nhôm, hợp kim magie hoặc sợi carbon thường có độ bền cao hơn, mặc dù giá thành cũng cao hơn.

Vỏ kim loại, như hợp kim nhôm và magie, thường cho thấy laptop được chế tạo để bền lâu. Các kim loại này không chỉ đắt hơn nhựa mà còn yêu cầu quy trình sản xuất phức tạp hơn. Ví dụ, Apple đã sử dụng nhôm để tạo cảm giác sang trọng cho dòng MacBook của mình. Khi tham quan cửa hàng, người dùng có thể nhận thấy laptop ở phân khúc giá thấp thường có tỷ lệ vỏ nhựa cao hơn, trong khi các thiết bị cao cấp lại sử dụng nhiều kim loại hơn.

Không phải mọi laptop vỏ nhựa đều kém

Tuy nhiên, không phải tất cả laptop giá rẻ đều kém chất lượng. Apple mới đây đã ra mắt MacBook Neo với khung nhôm, nhưng quy trình sản xuất của sản phẩm rẻ hơn so với các dòng MacBook khác. Dẫu vậy, ngay cả khi thiết bị có thể trông bền bỉ, hiệu suất của chip A18 Pro có thể giảm theo thời gian khi phần mềm ngày càng yêu cầu cao hơn.

ASUS ROG Strix Scar 18 là một ví dụ tiêu biểu về dòng laptop vỏ nhựa cao cấp ẢNH: ASUS

Ngoài ra, vỏ nhựa không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chất lượng kém. Nhiều laptop chơi game cao cấp, như ASUS ROG Strix Scar 18, sử dụng khung nhựa nhưng vẫn mang lại hiệu suất vượt trội. Với giá lên tới 4.200 USD, Scar 18 là một cỗ máy mạnh mẽ ngay cả khi được làm từ vật liệu nhựa.

Tóm lại, khi đánh giá độ bền của một chiếc laptop, người dùng nên xem xét chất liệu khung máy như một trong nhiều yếu tố. Các dấu hiệu chất lượng khác như khung được gia cố, bản lề chắc chắn và khả năng tản nhiệt cũng rất quan trọng. Một chiếc laptop bằng nhựa chất lượng tốt vẫn có thể sử dụng lâu dài, nhưng nếu thiếu các tính năng cần thiết, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.