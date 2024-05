Dấu hiệu nhận biết thịt gà bị hỏng

Thịt gà là thực phẩm bổ dưỡng, là món ăn chủ yếu trong chế độ ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, giống như nhiều loại gia cầm và sản phẩm thịt khác, thịt gà có thể bị hỏng. Điều này có thể ảnh hưởng hương vị và kết cấu của thịt, thậm chí có thể khiến người ăn phải bị bệnh nếu ăn phải.

Dưới đây là một số cách giúp nhận biết thịt gà bị hỏng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.

Trước khi chế biến thịt gà, mọi người cần xem xét hình thức bên ngoài của thịt gà để xem nó có dấu hiệu hư hỏng không Minh họa: Freepik







Vẻ ngoài và màu sắc

Trước khi chế biến thịt gà, mọi người cần xem xét hình thức bên ngoài của thịt gà để xem nó có dấu hiệu hư hỏng không. Theo đó, thịt gà sống nên có màu hồng nhạt với phần mỡ màu trắng. Nếu thịt gà có màu xám, xanh lá nhạt hoặc mỡ có màu vàng thì đây là dấu hiệu gà đã hư hỏng.

Ngoài ra, nếu thịt gà có nấm mốc thì thịt gà có thể đã bị hư. Thịt gà tươi nên bảo quản trong tủ lạnh ngăn mát từ 1-2 ngày, nếu chưa nấu thì nên để vào ngăn đông lạnh, theo Healthline.

Về thịt gà nấu chín, phần thịt phải có màu trắng. Nếu phần thịt nấu chín có màu hồng là dấu hiệu gà chưa nấu chín kỹ.

Gà đã nấu chín có thể bị hỏng nếu để ở "vùng nhiệt độ nguy hiểm" từ 4 độ C đến 60 độ C trong nhiều giờ liền. Do đó, nếu cần bảo quản thịt gà chín, mọi người cần để phần thịt này trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4 độ C trở xuống, đựng trong hộp kín tối đa 3 ngày.

Mùi

Dấu hiệu nhận biết gà hỏng là có mùi hôi.

Thịt gà tươi sống sẽ có mùi rất nhẹ hoặc không có mùi. Nếu gà có mùi rất rõ như mùi chua hoặc mùi lưu huỳnh (tương tự mùi trứng thối) thì gà đã bị hỏng và cần vứt bỏ phần thịt này.

Kết cấu

Thịt gà tươi sống có độ bóng, hơi mềm. Nếu thịt gà sống nhầy nhụa, tay dính chất nhờn sau khi chạm vào, đây là dấu hiệu thịt gà đã bị hỏng.

Thịt gà nấu chín chắc và khô hơn thịt gà sống. Nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về kết cấu trong thịt gà nấu chín, chẳng hạn phần thịt gà này tăng độ mềm, độ nhớt, độ dính... thì có thể phần thịt gà này không còn ăn được.

Để có thể sử dụng thịt gà được lâu, mọi người cần bỏ thịt gà vào tủ lạnh hoặc tủ đông sau khi mua về. Ngoài ra, mọi người cần chọn thịt gà có xuất xứ rõ ràng và vừa được đóng gói để có thể bảo quản lâu hơn, theo Healthline.