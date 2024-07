Đâu là game PC bán chạy nhất mọi thời đại?

Tựa game sinh tồn này đã vượt qua các tựa game PC phổ biến khác, điều này cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của trò chơi với lượng người theo dõi đông đảo kể từ khi được phát hành vào cuối năm 2017. Thành công của PUBG có thể đạt được là nhờ vào sự gia tăng mức độ phổ biến của các thể loại game sinh tồn, cơ chế thực tế và trải nghiệm chơi game nhập vai.



PUBG: Battlegrounds tăng trưởng mạnh kể từ khi được chơi miễn phí KRAFTON

PUBG đã lập kỷ lục về số lượng người chơi cùng lúc trên Steam (3,2 triệu) và trở thành một hiện tượng văn hóa, tương tự như Fortnite, có thể nói là cũng phổ biến và vượt ra ngoài nền tảng PC. Do sự cạnh tranh từ nhiều tựa game bắn súng khác như Valorant và Apex Legends, PUBG đã trở thành trò chơi miễn phí vào năm 2022.

Minecraft là tựa game PC bán chạy thứ hai. Được phát triển bởi Mojang Studios (hiện thuộc sở hữu của Microsoft), trò chơi được phát hành chính thức vào tháng 11.2011 sau lần thử nghiệm công khai đầu tiên vào năm 2009. Được tạo ra bởi Markus "Notch" Persson, Minecraft cung cấp một môi trường hộp cát, nơi người chơi có thể xây dựng, khám phá và sinh tồn trong một thế giới 3D dạng khối.

Cơ chế chơi game độc đáo và linh hoạt của Minecraft đã cho phép nó thu hút nhiều đối tượng người chơi, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Theo thời gian, Minecraft đã mở rộng sang nhiều nền tảng khác nhau và thúc đẩy doanh số bán hàng của trò chơi. Tính đến năm 2024, Minecraft đã bán được 33 triệu bản chỉ riêng trên PC và hơn 300 triệu bản trên tất cả các nền tảng, khiến nó trở thành trò chơi số 1 về tổng doanh số.

Các game PC phổ biến khác lọt vào top 10 còn có Terraria, một trò chơi hành động phiêu lưu được phát hành vào năm 2011 (23 triệu bản trên PC). Trò chơi kết hợp khám phá, chế tạo, xây dựng và chiến đấu trong thế giới 2D.

Diablo III phát hành vào tháng 5.2012, tiếp tục di sản của series Diablo với 20 triệu bản được bán ra, vẫn là một sản phẩm chủ lực trong thể loại ARPG. Stardew Valley là một game PC mô phỏng cuộc sống nông trại phát hành vào năm 2016 với 19 triệu bản được bán ra.

Ngoài ra, các tựa game PC gồm có The Sims, Garry's Mod, Rust, Palworld, The Witcher 3, Half-Life 2, World of Warcraft và Euro Truck Simulator 2 đều đã bán được hơn 10 triệu bản.