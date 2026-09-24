Đâu là Lý Mạc Sầu xuất sắc nhất trên màn ảnh?

Lữ Hữu Tuệ

Năm 1983, Lữ Hữu Tuệ đảm nhận vai Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp của TVB, phiên bản nổi tiếng với Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên đóng chính. Nữ diễn viên sở hữu đường nét thanh tú, vẻ ngoài cổ điển nhưng ánh mắt sắc lạnh, phù hợp với hình tượng một nữ đạo sĩ xinh đẹp nhưng khiến người khác phải dè chừng.

Lý Mạc Sầu của Lữ Hữu Tuệ không được xây dựng theo hướng quá quyến rũ. Tạo hình khá giản dị, đậm chất võ hiệp truyền thống. Nữ diễn viên chủ yếu dựa vào ánh mắt và những thay đổi biểu cảm tinh tế để thể hiện sự lạnh lùng cũng như những biến chuyển nội tâm của nhân vật.

Tuyết Lê

Trong số những người từng vào vai Lý Mạc Sầu, Tuyết Lê là cái tên đặc biệt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Cô đảm nhận nhân vật này trong Thần điêu đại hiệp 1995, đóng cùng Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng.

Lý Mạc Sầu của Tuyết Lê gây ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng, quyết liệt nhưng vẫn ẩn chứa nhiều tổn thương Ảnh: Chụp màn hình phim Thần điêu đại hiệp 1995

Phiên bản của Tuyết Lê gây ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng, quyết liệt nhưng vẫn cho thấy tổn thương sâu sắc của một người phụ nữ từng đặt trọn niềm tin vào tình yêu. Tuyết Lê không sở hữu đường nét quá sắc sảo theo tiêu chuẩn mỹ nhân cổ trang, nhưng ánh mắt giàu cảm xúc và cách diễn tiết chế giúp Lý Mạc Sầu vừa đáng sợ, tàn nhẫn, vừa khiến người xem có phần thương cảm.

Hơn 30 năm sau khi bộ phim lên sóng, Lý Mạc Sầu vẫn được xem là một trong những vai diễn tiêu biểu nhất trong sự nghiệp Tuyết Lê.

Trần Hồng

Năm 1998, Trần Hồng hóa thân thành Lý Mạc Sầu trong phiên bản Đài Loan có Nhậm Hiền Tề và Ngô Thanh Liên đóng chính.

Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp cổ điển, gương mặt thanh tú và đường nét mềm mại, Trần Hồng mang đến một Lý Mạc Sầu khác biệt. Bề ngoài nhân vật dịu dàng, thanh nhã nhưng bên trong lại chất chứa sự cay đắng và oán hận.

Lý Mạc Sầu của Trần Hồng có vẻ ngoài dịu dàng, nhã nhặn nhưng bên trong lại chất chứa nhiều oán hận Ảnh: Chụp màn hình phim Thần điêu đại hiệp 1998

Tạo hình cổ trang cũng làm nổi bật vẻ nữ tính của Trần Hồng, khiến khán giả phần nào hình dung được Lý Mạc Sầu từng là một cô gái si tình trước khi trở thành "Xích Luyện Tiên Tử" khiến giang hồ khiếp sợ.

Mạnh Quảng Mỹ

Trong Thần điêu đại hiệp 2006 có Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi đóng chính, vai Lý Mạc Sầu được giao cho Mạnh Quảng Mỹ.

Xuất thân là người mẫu, cô sở hữu vóc dáng cao ráo và đường nét gương mặt sắc sảo. Vì vậy, Lý Mạc Sầu phiên bản này mang vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ và đầy quyền lực. So với phiên bản năm 1995, tác phẩm năm 2006 nhấn mạnh hơn hình tượng Lý Mạc Sầu như một cao thủ võ lâm. Vóc dáng nổi bật của Mạnh Quảng Mỹ giúp nhân vật đặc biệt thu hút trong những phân cảnh giao đấu và đối đầu.

Trương Hinh Dư

Năm 2014, Trương Hinh Dư đảm nhận vai Lý Mạc Sầu và nhanh chóng gây chú ý ngay từ khi những hình ảnh tạo hình đầu tiên được công bố. Cô mang đến một Lý Mạc Sầu trẻ trung, sắc sảo với trang phục tím, xanh nổi bật, mái tóc dài cùng nhiều phụ kiện cổ trang cầu kỳ.

Tạo hình với trang phục nổi bật cùng mái tóc dài giúp Trương Hinh Dư trở thành một trong những Lý Mạc Sầu ấn tượng nhất màn ảnh Ảnh: Chụp màn hình phim Thần điêu đại hiệp 2014

Điểm khác biệt của phiên bản này nằm ở việc dành nhiều thời lượng hơn để khai thác quá khứ tình cảm giữa Lý Mạc Sầu và Lục Triển Nguyên.

Trong những phân cảnh thời trẻ, nhân vật không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mà trở thành một cô gái dịu dàng, nữ tính và hết lòng vì tình yêu. Vẻ đẹp nổi bật của Trương Hinh Dư cũng trở thành một trong những điểm được khán giả nhắc đến nhiều nhất.

Mao Lâm Lâm

Mao Lâm Lâm là một trong những nữ diễn viên gần đây nhất đảm nhận vai Lý Mạc Sầu trong phiên bản Thần điêu đại hiệp bắt đầu ghi hình từ năm 2018, với Đồng Mộng Thực đóng Dương Quá và Mao Hiểu Tuệ vào vai Tiểu Long Nữ.

Tạo hình của Mao Lâm Lâm thiên về vẻ sắc sảo và bí ẩn. Những hình ảnh đầu tiên từng gây chú ý nhờ ánh mắt mạnh mẽ cùng khí chất phù hợp với một nhân vật phản diện võ công cao cường. Tuy nhiên, khác với các phiên bản 1983, 1995 hay 2014 đã trở nên quen thuộc với khán giả, bản Thần điêu đại hiệp này trải qua quá trình phát hành kéo dài và chưa được phổ biến rộng rãi.