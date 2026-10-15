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    Đâu là nguyên nhân lũ quét tiếp tục tàn phá Nepal?

    Đâu là nguyên nhân lũ quét tiếp tục tàn phá Nepal?

    La Vi - Văn Khoa
    Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal ngày 14.10 công bố nguyên nhân chính gây ra một trận lũ quét đã cuốn trôi 200 ngôi nhà hôm 11.10.

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