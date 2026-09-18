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    Số người mất tích trong lũ quét lịch sử ở Nepal tăng mạnh
    VideoThế giới

    Số người mất tích trong lũ quét lịch sử ở Nepal tăng mạnh

    Trúc Huỳnh-Trí Đỗ
    Nepal ngày 16.9 nâng số người mất tích sau trận lũ kinh hoàng cuối tháng 8 lên 6.150, tăng 971 người so với thống kê một ngày trước đó.

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