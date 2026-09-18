Số người mất tích trong lũ quét lịch sử ở Nepal tăng mạnh

Tin liên quan Người sống sót kể bí quyết sinh tồn sau 9 ngày kẹt trong đường hầm NepalSau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm thủy điện và một tuần điều trị tại bệnh viện, ông Sanjay Sah, một trong số ít người sống sót sau vụ sạt lở sông băng kinh hoàng tại Nepal tháng trước, cuối cùng đã trở về làng và sum họp với gia đình vào hôm 13.9. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Nepal lũ lụt lũ quét thảm họa Himalaya Cứu hộ trung quốc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc núi Himalaya mất tích khách du lịch người hành hương dãy Himalaya thiên tai phát thải khí nhà kính nhiệt độ toàn cầu
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