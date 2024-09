Đau lòng vụ Mái ấm Hoa Hồng: Bước đầu ghi nhận 10 trường hợp ‘trẻ em sinh trẻ em’

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm (số ra ngày 4, 5.9), Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã cử tổ công tác phối hợp Phòng LĐ-TB-XH Q.12 để đến Mái ấm Hoa Hồng trực tiếp kiểm tra vụ việc.

Mái ấm Hoa Hồng: Bước đầu ghi nhận 10 trường hợp ‘trẻ em sinh trẻ em’

Cơ quán chức năng xác định, cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động, Thương binh và xã hội Quận 12 cấp phép hoạt động từ tháng 7.2023 đến nay. Cơ sở này do bà Giáp Thị Sông Hương (50 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận Mái ấm Hoa Hồng có 15 nhân viên phục vụ và có 86 trẻ (vượt quá 47 em so với giấy phép đăng ký là 39 trẻ). Trong đó, có 85 trẻ thuộc diện trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 1 trẻ còn lại là con của nhân viên trong mái ấm này. Trong số 85 em, có 15 trẻ dưới 12 tháng tuổi; 36 trẻ từ đủ 12 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi; 30 trẻ từ 36 tháng tuổi đến dưới 72 tháng tuổi; 3 trẻ từ đủ 6 tuổi đến 12 tuổi; 1 trẻ đang điều trị tại bệnh viện.

Các cơ quan chức năng đã cách ly khẩn cấp các trẻ ngay trong ngày 4.9 và chuyển về 3 cơ sở xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB-XH để chăm sóc, nuôi dưỡng là Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức và Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Mái ấm Hoa Hồng vừa bạo hành trẻ em, vừa lợi dụng thiện nguyện

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp đã tiếp nhận 15 trẻ (7 nam và 8 nữ) dưới 12 tháng tuổi từ Mái ấm Hoa Hồng và đưa về Khoa Sơ sinh của đơn vị để chăm sóc. Lúc mới tiếp nhận, trung tâm đã đánh số thứ tự cho các bé từ 1 đến 15 do tình huống khẩn cấp và chưa được cung cấp hồ sơ, giấy tờ, ngoại trừ hình ảnh chụp các bé kèm biên bản bàn giao.

Tuy nhiên, đáng lưu ý, bước đầu ghi nhận về hoàn cảnh của các em, biết được có 10/15 trẻ có mẹ là học sinh. Còn lại các bé sơ sinh có hoàn cảnh không có cha, mẹ hay mẹ đi làm ăn xa, mẹ đã qua đời...

Đối với các trẻ được chuyển về Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức, theo báo cáo của UBND P.Trung Mỹ Tây, danh sách trẻ (chủ yếu sinh năm 2021, 2022) từ Mái ấm Hoa Hồng hiện chỉ ghi nhận rằng các em được chuyển đến cho bà Giáp Thị Sông Hương nuôi dưỡng và chưa có thông tin về người thân của các em.

Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp làm rõ nguồn gốc 47 trẻ vượt quá quy mô cho phép tại Mái ấm Hoa Hồng là ở đâu ra và xem xét liệu có yếu tố trục lợi hay không. Các yếu tố khác về thân nhân, hoàn cảnh gia đình của các em cũng được đặc biệt quan tâm, xem xét nghiên cứu.

Riêng 10/15 trẻ tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp được ghi nhận có mẹ đang ở lứa tuổi học sinh là một thực trạng đau lòng.

Tội ác trong Mái ấm Hoa Hồng: Lời khai của hai bảo mẫu Tuyền - Cẩm

Sau khi, Báo Thanh Niên đã đăng loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt. Cho đến nay, Phòng LĐ-TB-XH quận 12 đã thu hồi giấy phép hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng. Đồng thời, Phòng Nội vụ quận 12 sẽ tham mưu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm tại Mái ấm Hoa Hồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bảo mẫu ở Mái ấm Hoa Hồng là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (46 tuổi, quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (47 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác". Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.