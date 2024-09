Theo ông Hồi, vụ việc Mái ấm Hoa Hồng ở Q.12 (TP.HCM) bước đầu được xác định là vụ bạo lực, bạo hành trẻ em. Thứ hai là cũng liên quan đến yếu tố lợi dụng việc từ thiện nhân đạo. Ngay sau khi Báo Thanh Niên phát hiện, Bộ LĐ-TB-XH đã phối hợp với UBND TP.HCM và các cơ quan, ban, ngành của TP.HCM vào cuộc, xử lý ngay vụ việc.



Mái ấm Hoa Hồng vừa bạo hành trẻ em, vừa lợi dụng thiện nguyện

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH cũng thừa nhận: "Vụ việc ở Mái ấm Hoa Hồng có liên quan đến buông lỏng quản lý. Ngay việc hoạt động vượt công suất trên 100% nhưng thanh tra, kiểm tra chưa xử lý được".

Qua vụ việc này, Bộ LĐ-TB-XH sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát trên cả nước. Cơ sở nào chưa có giấy phép hoạt động thì dừng. Cơ sở nào chưa hội tụ đủ các tiêu chí, điều kiện thì khẩn trương hoàn thiện để tăng cường năng lực chăm sóc trẻ em.

Công an kiểm tra Mái ấm Hoa Hồng sáng 4.9 ẢNH: UYỂN NHI

Về giải pháp, ông Hồi đề nghị tăng cường công nghệ áp dụng trong việc giám sát thường xuyên, liên tục việc chăm sóc trẻ em tại các cơ sở, mái ấm. Thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước về quy định liên quan đến chăm sóc bảo vệ trẻ em, đặc biệt quy định mới nhất của Nghị định số 110/2024 của Chính phủ mới ban hành về công tác xã hội. Trong đó có một số nhóm quy định như hoạt động thiện nguyện, Nhà nước tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân có thể giúp đỡ người khó khăn nhưng phải bảo đảm đúng quy trình, quy định, không được bóc lột lợi dụng, hành hạ, xâm hại các đối tượng… Bên cạnh đó là các chính sách liên quan đến các cơ sở dịch vụ chuyên nghiệp phải tuân thủ các tiêu chí, điều kiện và phải được phép hoạt động.

Trong diễn biến liên quan, sau khi, Báo Thanh Niên đã đăng loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt. Cho đến nay, Phòng LĐ-TB-XH quận 12 đã thu hồi giấy phép hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng. Đồng thời, Phòng Nội vụ quận 12 sẽ tham mưu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm tại Mái ấm Hoa Hồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bảo mẫu là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (46 tuổi, quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (47 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác". Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.