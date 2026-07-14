Đau mỏi cổ vai gáy do dùng điện thoại nhiều, xoa bóp tại nhà thế nào?

Bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết việc sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị di động trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ đau mỏi cổ vai gáy. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân duy nhất. Tình trạng này còn chịu ảnh hưởng bởi thời gian duy trì một tư thế, mức độ vận động, sức mạnh của cơ vùng cổ - vai, căng thẳng tâm lý, chất lượng giấc ngủ và các bệnh lý sẵn có ở cột sống cổ. Vì vậy, không nên cho rằng mọi trường hợp đau cổ sau khi dùng điện thoại đều chỉ xuất phát từ tư thế sai.

Mỏi cổ gáy có xoa bóp, bấm huyệt được không?

Theo bác sĩ Hiền, câu trả lời là có thể, đặc biệt khi triệu chứng chủ yếu liên quan đến căng cơ, mỏi cơ và quá tải do giữ tư thế kéo dài. Xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp điều trị của y học cổ truyền, được Bộ Y tế đưa vào hướng dẫn quy trình kỹ thuật và có kỹ thuật áp dụng trong điều trị hội chứng vai gáy.

Đau cổ vai gáy khi thường xuyên dùng điện thoại sai tư thế ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI Gemini

Trong thực hành, người điều trị có thể sử dụng các thủ pháp như xoa, xát, day, lăn, bóp và vận động nhẹ cột sống cổ. Các huyệt như phong trì, thiên trụ, kiên tỉnh, hợp cốc và a thị huyệt có thể được lựa chọn tùy tình trạng. Việc xác định huyệt, lực tác động và thời gian điều trị cần dựa trên thăm khám, thay vì áp dụng cùng một công thức cho tất cả mọi người.

Xoa bóp bấm huyệt có thể giúp một số người giảm cảm giác căng cơ, đau mỏi và cải thiện vận động cổ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, phương pháp này không thể khắc phục triệt để triệu chứng nếu người bệnh vẫn liên tục cúi cổ, ngồi bất động hoặc không điều chỉnh cách sử dụng thiết bị.

Xoa bóp tại nhà như thế nào?

Theo bác sĩ Hiền, nếu chỉ mỏi nhẹ, không có chấn thương hoặc dấu hiệu bất thường, có thể dùng hai bàn tay xoa ấm vùng cổ gáy, sau đó day và bóp nhẹ các khối cơ phía sau cổ, vùng cơ thang và bờ trên vai. Mỗi lần có thể thực hiện khoảng 5 - 10 phút, với lực vừa phải và không gây đau tăng.

Không tự ấn sâu vào vùng trước hoặc 2 bên cổ, không tác động trực tiếp lên mạch máu, khí quản hoặc tuyến giáp. Không bẻ, giật hoặc xoay cổ đột ngột để tạo tiếng kêu. Các thao tác mạnh có thể gây đau tăng và tiềm ẩn nguy cơ đối với người có bệnh lý cột sống, mạch máu hoặc loãng xương.

Không day, ấn hoặc vuốt trực tiếp lên nhãn cầu và mi mắt. Những huyệt nằm sát mắt, vùng bờ ổ mắt cần được thực hiện đúng kỹ thuật bởi người đã được đào tạo, không nên hướng dẫn cộng đồng tự tác động mạnh.

Xoa bóp bấm huyệt giúp hỗ trợ giảm đau mỏi cổ vai gáy ẢNH: L.C TẠO BỞI Gemini

Điều chỉnh thói quen vẫn là phần không thể thiếu

Khi sử dụng điện thoại, nên đưa màn hình lên vị trí cao hơn thay vì liên tục cúi sát xuống. Có thể tựa cẳng tay lên bàn, gối hoặc tay vịn để tránh phải nhấc vai và gồng cơ quá lâu. Giữ lưng có điểm tựa, hai vai thả lỏng và thường xuyên thay đổi tư thế.

Không có một khoảng nghỉ cố định phù hợp cho tất cả mọi người. Nguyên tắc dễ thực hiện là không giữ cổ ở một tư thế quá lâu. Sau khoảng 20 - 30 phút, nên thay đổi tư thế, đứng lên đi lại hoặc thực hiện vài động tác nhẹ như thu cằm, xoay vai và nghiêng cổ trong biên độ không gây đau.

Duy trì vận động toàn thân, tập sức mạnh cơ cổ, vai và lưng trên cũng cần thiết đối với người phải dùng thiết bị nhiều giờ mỗi ngày. Xoa bóp bấm huyệt giúp xử lý triệu chứng, còn điều chỉnh tải vận động và cải thiện chức năng cơ mới giúp hạn chế tình trạng tái phát.

"Nên đến cơ sở y tế nếu đau cổ kéo dài, tái phát thường xuyên hoặc ngày càng nặng; đau lan xuống vai, cánh tay hoặc bàn tay; có tê bì, yếu tay, vụng về khi cầm nắm; chóng mặt nhiều, đi đứng không vững; đau đầu dữ dội; sốt; sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc triệu chứng xuất hiện sau chấn thương", bác sĩ Hiền khuyến cáo.