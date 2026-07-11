Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ: Đau cổ vai gáy, căng cơ khi nào không nên xoa bóp bấm huyệt?

Lê Cầm
Lê Cầm
Những ngày thời tiết thay đổi, nhiều người dễ cảm thấy cổ vai gáy căng hơn, lưng nặng hơn, các khớp kém linh hoạt hơn khi ngủ dậy hoặc sau một ngày ngồi làm việc lâu.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thiện Kim Hữu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết căng cơ và cứng khớp thường không đến từ một nguyên nhân duy nhất. Thiếu ngủ, làm việc lâu trước màn hình, ngồi sai tư thế, ít vận động, tập luyện quá mức, thay đổi nhiệt độ, nhiễm lạnh vùng cơ đang mỏi hoặc có sẵn bệnh lý cơ xương khớp đều có thể làm triệu chứng rõ hơn. Vì vậy, điều quan trọng không phải chỉ là làm sao cho đỡ đau ngay lúc đó, mà cần nhận diện đúng nguyên nhân.

Đau cổ vai gáy, căng cơ khi nào không nên xoa bóp bấm huyệt? - Ảnh 1.

Xoa bóp bấm huyệt cần thực hiện đúng lực, đúng vùng, đúng tình trạng bệnh và đúng chỉ định

ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI A.I

Xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp điều trị của y học cổ truyền. Thông qua các thủ pháp tác động lên da, cơ, huyệt vị và khớp, phương pháp này có thể giúp thư cân, giải cơ, làm mềm vùng cơ căng, cải thiện tầm vận động và giảm cảm giác đau mỏi trong các trường hợp phù hợp. Đây không phải là động tác xoa bóp tùy tiện cho thật mạnh, mà cần thực hiện đúng lực, đúng vùng, đúng tình trạng bệnh và đúng chỉ định.

Khi nào không nên xoa bóp bấm huyệt

Không nên xoa bóp bấm huyệt tùy tiện trong các trường hợp đang sốt cao, mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính, có rối loạn đông máu, đang chảy máu hoặc bầm máu nhiều, loãng xương nặng, nghi gãy xương, chấn thương mới, đau dữ dội sau té ngã, phụ nữ có thai, người suy tim, suy gan, suy thận nặng hoặc người đang dùng thuốc chống đông. Những trường hợp này cần được bác sĩ đánh giá trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật tác động cơ học nào.

"Nếu đau cơ khớp kéo dài nhiều ngày, tái phát thường xuyên, đau tăng về đêm, cứng khớp buổi sáng kéo dài, có sưng nóng đỏ khớp, tê lan xuống tay chân, yếu cơ, hạn chế vận động rõ hoặc ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Xoa bóp bấm huyệt khi được chỉ định đúng có thể là một phần trong điều trị y học cổ truyền, nhưng cần bắt đầu từ chẩn đoán đúng và thực hiện bởi nhân viên y tế có chuyên môn", bác sĩ Kim Hữu khuyến cáo.

Đau cổ vai gáy, căng cơ khi nào không nên xoa bóp bấm huyệt? - Ảnh 2.

Cần chú ý tư thế khi dùng máy tính hoặc điện thoại để tránh căng cơ

ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI GEMINI

Chủ động phòng ngừa căng cơ

Người dân có thể chủ động phòng ngừa căng cơ, cứng khớp bằng những việc đơn giản hơn trước khi để triệu chứng kéo dài: giữ ấm vùng cổ vai lưng khi thời tiết lạnh hoặc thay đổi đột ngột, nghỉ ngắn sau mỗi 45 đến 60 phút ngồi làm việc, vận động nhẹ vào buổi sáng, ngủ đủ giấc, tránh nằm co quắp lâu, không tập quá sức khi cơ thể đang mệt và điều chỉnh tư thế khi dùng máy tính hoặc điện thoại.

Một số loại dầu, gel hoặc kem xoa ngoài da có thể được dùng trong quá trình xoa bóp nếu phù hợp nhưng không nên xem đây là cách điều trị chính cho mọi cơn đau. Không bôi lên vùng da trầy xước, viêm loét, dị ứng, bầm tím nhiều hoặc vùng đau chưa rõ nguyên nhân. Nếu sau khi xoa bóp, vùng đau tăng lên rõ, tê lan, yếu tay chân hoặc sưng nóng đỏ, người bệnh nên ngừng tự xử trí và đi khám.

Tin liên quan

Đau cổ vai gáy: Khi nào nên xoa bóp, khi nào phải đi khám?

Đau cổ vai gáy: Khi nào nên xoa bóp, khi nào phải đi khám?

Khi đau cổ vai gáy, nhiều người chọn xoa bóp hoặc massage để giảm khó chịu. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp trong một số trường hợp. Nếu đau kèm các triệu chứng bất thường, cần đi khám để được đánh giá và điều trị kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

xoa bóp bấm huyệt đau cơ khớp căng cơ Xoa bóp vận động đau cổ vai gáy

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận