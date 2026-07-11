4 dấu hiệu đau khớp gối mà người trung niên cần đi khám sớm

Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của thoái hóa khớp, rách sụn chêm, tổn thương dây chằng, bệnh viêm khớp, thậm chí nhiễm trùng khớp, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Nếu cảm thấy khớp gối bị cứng, giảm khả năng vận động thì người trung niên cần đến khám bác sĩ ngay ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Với đau khớp, người trung niên cần nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo dưới đây:

Đau kéo dài nhiều tuần

Sau khi chơi thể thao, leo cầu thang nhiều hoặc lao động nặng, đầu gối có thể đau trong một hoặc hai ngày rồi tự hết. Đây là phản ứng bình thường của cơ và các mô quanh khớp sau khi hoạt động quá sức. Tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài nhiều tuần, tái phát nhiều lần hoặc ngày càng nghiêm trọng dù đã nghỉ ngơi thì không nên chủ quan.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Chỉnh hình Mỹ (AAOS), người mắc cần đi khám bác sĩ nếu đầu gối bị đau do phải chịu lực, cơn đau ảnh hưởng đến đi lại hoặc đau kéo dài. Những triệu chứng này có thể là do thoái hóa khớp, rách sụn chêm, tổn thương sụn khớp hoặc các vấn đề khác ở khớp gối.

Đặc biệt, nếu cơn đau xuất hiện cả khi nghỉ ngơi hoặc khiến giật mình nửa đêm thì đây là dấu hiệu bất thường. Chỉ dùng thuốc giảm đau có thể giúp dễ chịu tạm thời nhưng không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ.

Bác sĩ sẽ dựa vào triệu chứng, khám lâm sàng để quyết định có cần chụp X-quang, siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) hay không, bác sĩ Nancy Carteron, giáo sư lâm sàng y khoa tại Đại học California San Francisco (Mỹ), cho biết.

Khớp gối sưng, nóng hoặc đỏ

Đầu gối sưng nhẹ sau khi vận động quá sức thường sẽ giảm sau vài ngày. Tuy nhiên, nếu khớp vẫn sưng đau, vùng da quanh gối nóng và đỏ thì người bệnh nên đi khám sớm.

Những triệu chứng này thường xuất hiện khi khớp bị viêm, tích tụ nhiều dịch hoặc có tổn thương bên trong như rách dây chằng, rách sụn chêm. Một số trường hợp khác có thể liên quan đến bệnh gout hoặc các dạng viêm khớp khác.

Đặc biệt, nếu khớp gối sưng kèm sốt, ớn lạnh hoặc đau dữ dội, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay. Đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng khớp, cần phải cấp cứu. Không can thiệp kịp thời có thể gây tổn thương khớp vĩnh viễn.

Khớp gối cứng, khó co duỗi

Một dấu hiệu khác không nên bỏ qua là khớp gối trở nên cứng, khó gập hoặc khó duỗi hết. Nhiều người nhận thấy tình trạng này rõ nhất vào buổi sáng hoặc sau khi ngồi lâu. Sau vài phút đi lại, khớp có thể linh hoạt hơn nhưng nếu hiện tượng này lặp đi lặp lại thì nên đi khám.

Cứng khớp, giảm khả năng vận động và cảm giác đầu gối yếu là những triệu chứng thường gặp ở người bị thoái hóa khớp gối. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể gặp khó khăn trong các hoạt động hằng ngày như đứng lên khỏi ghế, leo cầu thang hoặc ngồi xổm.

Đầu gối thường xuyên khuỵu

Nếu đang đi lại bình thường nhưng đầu gối thường xuyên có cảm giác yếu, muốn khuỵu hoặc không đứng vững được thì đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ.

Tình trạng này xảy ra khi dây chằng hoặc sụn chêm bị tổn thương, cơ đùi yếu hoặc khớp gối đã bị thoái hóa. Khi khớp không còn ổn định, người bệnh dễ mất thăng bằng, tăng nguy cơ té ngã và chấn thương.

Nếu đầu gối đột ngột không thể chịu lực sau một cú ngã, va chạm hoặc chấn thương khi chơi thể thao, người mắc cần đi khám càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ điều trị kịp thời nếu đó là gãy xương, đứt dây chằng hoặc các tổn thương nghiêm trọng khác, theo Everyday Health.