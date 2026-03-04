Đầu năm, hai dự án được gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà

Dự án đầu tiên là Khu dân cư đa hợp lô S13 - 2, phường Tân Mỹ, do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 95 căn hộ, 7 cửa hàng (12 tầng, 1 hầm) với diện tích xây dựng 1.159 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 14.086 m2.

Năm 2025, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng lập Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình với kết luận chấp nhận nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình và các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

Sở Xây dựng cũng đã có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng số với kết luận chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình.

Dự án đã được Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; được cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Sở Nông nghiệp và Môi trường; xác nhận đã hoàn tất nộp tiền sử dụng đất đối với các lô đất đã nộp trong năm 2012, trong đó có lô S13 - 2.

Ngày 21.1.2026, UBND phường Tân Mỹ thống nhất phương án đánh số nhà cụ thể cho từng căn hộ thuộc dự án.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ trưởng Tổ Công tác 1645 đồng ý cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho dự án.

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng làm Tổ trưởng họp cấp sổ hồng cho hai dự án ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dự án thứ 2 là chung cư Vĩnh Hội, phường Vĩnh Hội, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 2 tầng hầm, 15 tầng nổi với 171 căn hộ.

Chung cư Vĩnh Hội được UBND TPHCM giao đất với diện tích khu đất là 2.993 m2, trong đó diện tích đất giao là 2.987 m2 (trừ thửa 49-1 sẽ thực hiện bồi thường và giao bổ sung sau khoảng 6,5 m2).

Ngày 5.8.2014, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cấp sổ hồng dự án cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4, diện tích đất 2.987 m2.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, vướng mắc hiện nay là 6,5 m2 của 1 nhà dân, công ty cũng đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng để đền bù. Tuy nhiên, đến nay, công tác đền bù giải tỏa chưa hoàn tất dẫn đến việc chưa hoàn thiện nghĩa vụ tài chính.

Đại diện UBND phường đề nghị, trước mắt nên cấp sổ hồng cho người mua nhà, còn việc đền bù, giải tỏa 6,5 m2 nói trên sẽ tiếp tục tìm phương án để giải quyết dứt điểm.

Trước đề xuất trên ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà song song với việc xử lý các vấn đề còn tồn đọng tại dự án.