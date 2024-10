Đậu sát hạch đợi 3 tháng vẫn chưa có GPLX: Cục Đường bộ nói gì?

Nhiều người thi bằng lái xe hạng B2 tại TP.Cần Thơ tới nay sau gần 3 tháng kể từ ngày đậu sát hạch vẫn chưa được cấp giấy phép lái xe. Thông tin từ phía Sở GTVT TP.Cần Thơ xác nhận việc chậm trễ là do thiếu... mực in, lý do vướng quy định đấu thầu.

Nhiều người dân phản ánh thi sát hạch đậu song vẫn chưa được cấp GPLX do Sở GTVT nói đang thiếu... mực in ẢNH: THANH DUY

Đại diện Sở GTVT Cần Thơ giải thích, phôi và mực in GPLX đều do Bộ GTVT cấp phát. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, phôi GPLX vẫn do Bộ cấp phát nhưng phần mực in sẽ do địa phương chọn đơn vị cung cấp. Đầu năm 2024, quy định về đấu thầu mới có hiệu lực, đối với mua sắm hàng hóa trên 100 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu.

Tuy nhiên, địa phương này chưa thực hiện phê duyệt ủy quyền được và đang chờ thông qua các nghị quyết để thực hiện, do đó sở GTVT Cần Thơ vẫn chưa mua được mực in.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, hiện việc đào tạo và cấp GPLX đã được phân cấp về các địa phương. Một số sở GTVT đang thiếu mực in do làm thủ tục đấu thầu chậm, một số nơi đấu thầu xong thì nhà thầu lại không đủ điều kiện cung cấp nên dẫn tới thiếu nguyên liệu in cấp GPLX.

Theo đại diện Cục Đường bộ, việc đấu thầu phải tuân theo quy định cụ thể của pháp luật và các địa phương. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, phía cục cũng đề nghị các Sở GTVT có thể linh hoạt như "mượn" trước mực in của những nơi đã đấu thầu xong có nguồn nhiều và hoàn trả sau khi đấu thầu thành công.

Bên cạnh đó, một khó khăn khác là việc thiếu phôi bằng lái xe. Tại Đắk Lắk, hàng nghìn học viên đang rất lo lắng khi tỉnh này tạm dừng việc sát hạch cấp GPLX trong tháng 10. Theo Sở GTVT Đắk Lắk, hiện chỉ còn khoảng 6.000 phôi GPLX, không đủ để cấp đổi, cấp lại, cấp mới theo nhu cầu của người dân. Do đó, sở này để dành cấp đổi cho những trường hợp bằng ô tô hết hạn.

Để tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu sử dụng GPLX của người dân, bảo đảm hoạt động đào tạo, sát hạch cấp GPLX trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án cung cấp bổ sung kịp thời 20.000 phôi trong tháng 10.

Về tình trạng này, đại diện Cục Đường bộ cho biết, việc cấp phát phôi được phân bổ về các địa phương theo nhu cầu và dự báo của từng địa phương. Song do nhu cầu tăng cao đột biến không dự đoán kịp, nên một số sở cũng hạn chế và để dành cho việc cấp đổi GPLX hết hạn.

"Để cung cấp thêm phôi cũng phải thực hiện các thủ tục theo quy định, nên cũng sẽ dẫn đến chậm trễ trong một thời gian đối với việc cấp hay đổi bằng cho người dân", đại diện Cục Đường bộ nói.

Dù vậy, theo vị đại diện này, đây chỉ là tình trạng cục bộ tại một số địa phương. Về cơ bản việc phân cấp GPLX về các địa phương đang triển khai tốt, Cục Đường bộ chưa ghi nhận thêm các trường hợp khó khăn khác.