Đậu sát hạch vẫn phải thuê tài xế vì bị chậm cấp giấy phép lái xe

Sốt ruột chờ giấy phép lái xe

Ngày 12.10, trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.T.T (24 tuổi, ở TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) cho biết ngày 19.7, anh thi đậu bằng lái hạng B2 tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây Đô (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ). Cùng ngày, anh đã đóng tiền lệ phí cấp giấy phép lái xe (GPLX) nhưng không có giấy hẹn cụ thể. Đến nay, anh vẫn chưa nhận được GPLX.

Cần Thơ gặp khó trong việc cấp GPLX do thiếu mực in ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, theo quy định, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi sát hạch sẽ trả GPLX. Thắc mắc, anh T. tìm hiểu thì biết nguyên nhân do TP.Cần Thơ thiếu vật liệu in. Ngày 5.6, Sở GTVT Cần Thơ đã thông báo làm rõ thông tin tạm thời giãn thời gian cấp GPLX các kỳ sát hạch tổ chức sau ngày 1.5, nhằm để người dân hiểu đúng hơn vì đã có phản ứng và tâm lý lo ngại trong việc chậm trễ cấp GPLX.



Theo đó, Sở GTVT Cần Thơ đã in GPLX các khóa thi (hạng ô tô, mô tô, nâng hạn, trễ hạn…) đến hết ngày 15.5 và các khóa thi tiếp theo. Việc cấp GPLX vẫn thực hiện lần lượt, liên tục và không bị gián đoạn. "Thấy vậy, tôi nghĩ việc chậm cấp GPLX sẽ nhanh chóng khắc phục, nhưng không. Thông báo nói chỉ chậm vài ngày so với thời gian quy định nhưng thực tế đã chậm vài tháng", anh T. thở dài.

Anh T. nói thêm, nhiều học viên khác cũng có nỗi bức xúc như vậy. Nhiều bình luận thẳng thắn trên Facebook của trung tâm sát hạch đã cho thấy điều đó. "Đối với cuộc sống của tôi thì mỗi tháng mất khoảng 3 - 4 triệu đồng thuê tài xe để đi công tác. Nhưng nhiều học viên khác thì GPLX là kế mưu sinh, vì họ cần có nó để đi làm nuôi sống gia đình. Tôi mong Sở sẽ hẹn ngày trả GPLX đối với từng khóa cụ thể. Nếu trễ thì áp dụng GPLX lên app VNeID để tài xế có thể sử dụng", anh T. đề nghị.

Sở GTVT Cần Thơ nói gì ?

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ, thừa nhận việc chậm trễ cấp GPLX trong thời gian qua là có. Tuy nhiên, hiện vấn đề về nguồn vật liệu in đã được giải quyết. "Hiện đã có vật liệu in, đang in liên tục các khóa đã đến tháng 8, sẽ bình thường lại trong một tuần tới. Sở đã hoàn thành việc đấu thầu", ông Khoa thông tin.

TP.Cần Thơ hiện có 12 cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ẢNH: THANH DUY

Trước đó, ông Khoa cho biết phôi và mực in GPLX đều do Bộ GT-VT cấp phát. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, phôi GPLX vẫn do Bộ cấp phát nhưng phần mực in sẽ do địa phương chọn đơn vị cung cấp. Đầu năm 2024, quy định về đấu thầu mới có hiệu lực. Đối với mua sắm hàng hóa trên 100 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu. Tuy nhiên, Cần Thơ chưa phê duyệt ủy quyền được và đang chờ thông qua các nghị quyết để thực hiện. Đó là lý do Sở GTVT Cần Thơ chưa mua được mực in.

Nhằm gỡ khó khăn này, ngày 5.7, HĐND TP.Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của TP.Cần Thơ. Trong đó quy định: thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp thành phố và tương đương quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị không quá 2 tỉ đồng khi mua sắm cho đơn vị mình; và từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỉ đồng khi mua sắm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Cuối tháng 8.2024, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đã trực tiếp đôn đốc Gám đốc Sở GTVT khẩn trương hoàn tất việc đấu thầu mua sắm vật liệu in GPLX, để việc cấp bằng lái xe cho người dân trở lại bình thường ngay trong tháng 9. Mọi thủ tục phải nhanh chóng hoàn thành, không để tình trạng thiếu vật liệu in kéo dài gây ách tắc việc cấp, đổi giấy phép lái xe. Bởi người dân rất cần giấy tờ để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.