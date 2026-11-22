Cụ thể, tại Công văn số 24460, Cục Hải quan đề nghị các chi cục hải quan khu vực thực hiện kiểm tra chặt đối với các lô hàng dâu tây tươi nhập khẩu từ nhà sản xuất/xuất khẩu HEKOU XINDONGJIN CROSS BORDER E-COMMERCE CO., LTD (Trung Quốc).

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu kiểm tra chặt về an toàn thực phẩm đối với dâu tây tươi nhập khẩu từ nhà sản xuất, xuất khẩu có tên trong danh sách cảnh báo của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, sau khi phát hiện mẫu hàng nhập khẩu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép.

Hải quan kiểm soát chặt nhập khẩu dâu tây ẢNH: INTERNET

Trước đó, theo công văn số 4650 ngày 13.11.2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), qua kết quả thử nghiệm mẫu hàng nhập khẩu trong Chương trình giám sát an toàn thực phẩm năm 2026, cơ quan chuyên ngành phát hiện lô dâu tây tươi nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm của Việt Nam do có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng quy định.

Lô hàng được lấy mẫu ngày 21.6.2026, do Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại xuất nhập khẩu Gia Hưng nhập khẩu, gồm 80 hộp xốp (1.280 kg) và 340 rổ nhựa (2.720 kg).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, hàm lượng Cypermethrin trong mẫu dâu tây là 0,41 mg/kg, cao gần 5,9 lần so với giới hạn quy định 0,07 mg/kg. Hàm lượng Deltamethrin là 0,39 mg/kg, cao gần 2 lần so với giới hạn 0,2 mg/kg.

Các giới hạn này được quy định tại Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30.12.2016 của Bộ Y tế.

Trên cơ sở thông báo của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Hải quan đề nghị các chi cục hải quan khu vực chủ động thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng có liên quan.

Căn cứ khoản 3 điều 17 Nghị định số 15/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các cơ quan liên quan, trong đó có hải quan thực hiện kiểm tra chặt đối với các lô dâu tây tươi nhập khẩu từ nhà sản xuất/xuất khẩu đã phát hiện vi phạm.



