Đẩy mạnh khuyến mại, hội chợ lớn để kích cầu tiêu dùng

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21.11.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027. Một trong nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy sức mua trong nước, tạo thêm động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời giữ ổn định mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ trong giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai các chương trình phát triển thị trường trong nước, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và kích cầu tiêu dùng. Các chương trình khuyến mại, hội chợ, triển lãm và xúc tiến thương mại quy mô lớn sẽ được tổ chức tập trung, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Hoạt động này nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, qua đó mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp và người sản xuất.

Thủ tướng chỉ đạo chú trọng kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn ẢNH: NG.NG

Cùng với đó, việc xây dựng thương hiệu hàng Việt, triển khai chương trình "Hàng Việt vì người Việt" giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước có chất lượng tốt. Chính phủ cũng định hướng mở rộng các kênh tiêu thụ mới, phát triển hệ thống outlet, khai thác sức mua từ kinh tế bạc, kinh tế ban đêm; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ số trong phân phối hàng hóa.

Đặc biệt, Bộ Tài chính được giao điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, góp phần giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay; khuyến khích phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng phù hợp, đáp ứng nhu cầu mua sắm hợp pháp của người dân dịp cuối năm và Tết.

Ngoài ra, việc kết hợp các sự kiện văn hóa, lễ hội, chương trình mua sắm với du lịch nội địa cũng được đẩy mạnh nhằm tạo thêm cơ hội tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và dịch vụ.

Kiểm soát giá, không để lợi dụng dịp cuối năm tăng giá bất hợp lý

Song song với kích cầu tiêu dùng, một yêu cầu đáng chú ý trong chỉ thị là kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát những yếu tố có thể làm tăng giá hàng hóa, dịch vụ; điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm. Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu chủ động phương án bảo đảm nguồn hàng, mở rộng các điểm bán bình ổn thị trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Bộ Công thương được giao theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; phối hợp với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về niêm yết giá, đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và hàng kém chất lượng.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu chủ động phương án bảo đảm nguồn hàng, mở rộng các điểm bán bình ổn thị trường, tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; đặc biệt quan tâm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho những khu vực bị thiệt hại do thiên tai, với giá cả hợp lý và chất lượng bảo đảm.

Ngoài hai vấn đề trọng tâm trên, chỉ thị còn yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, an sinh xã hội; điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp cũng phải tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin minh bạch về hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.