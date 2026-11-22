Khảo sát tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi điện máy và các sàn thương mại điện tử được theo dõi trên địa bàn thành phố, Sở Công thương TP.HCM ước tính, từ đầu quý 4 đến tháng 11, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 60.907 tỉ đồng, tăng hơn 37% (tương ứng 16.479 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 11, thời điểm Vibrant HCMC chính thức khởi động, doanh thu tại các kênh phân phối trên ước đạt 30.469 tỉ đồng theo, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử, doanh thu giao từ TP.HCM qua các sàn như MoMo, VNPAY, ZaloPay, HDBank, Grab, Got It, Di Động Việt, Shopee, Tiktok.... ước đạt 20.811 tỉ đồng.

Khai mạc chương trình Vibrant HCMC với sự tham dự của nhiều lãnh đạo TP.HCM và các sở ban ngành TP.HCM ẢNH: BTC CUNG CẤP

Trong tuần đầu khởi động Vibrant HCMC từ ngày 9 - 15.11, nhiều hoạt động mua sắm tăng ở kênh bán hàng trực tiếp lẫn trực tuyến. Đơn cử Tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số và Sài Gòn MegaSale thu hút khoảng 113.000 lượt tham gia. Riêng phiên MegaLIVE ngày 14.11 trên TikTok ghi nhận hơn 63.000 đơn hàng từ 70 nhãn hàng. Số liệu của Tik Tok cung cấp, Tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số có 3.000 nhà sáng tạo tham gia. Riêng khu gian hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đón 50.000 lượt khách tham quan.

Tương tự, trên nền tảng trực tuyển, phiên MegaLIVE ngày 14.11 giới thiệu sản phẩm của 70 nhãn hàng đến gần 900.000 người tiêu dùng, ghi nhận hơn 63.000 đơn hàng. Người tham gia được trao 300.000 phần quà tại sự kiện và 120.000 voucher qua phiên MegaLIVE. Ngày 11.11, chuỗi livestream của Shopee có 7 nhà sáng tạo tham gia và đạt hơn 11 triệu lượt xem trong ngày.

Nhà sáng tạo nội dung số Quang Mỹ Thiên ẢNH: BTC CUNG CẤP

Đặc biệt, phiên live của Lê Dương Bảo Lâm đồng hành cùng Vibrant HCMC lần đầu tiên có sự tham gia của đại diện Sở Công thương TP.HCM, ghi nhận 40.000 lượt xem. Trong các phiên của Lê Dương Bảo Lâm và Võ Hà Linh, người xem được giới thiệu voucher "Vibrant HCMC" với mức giảm đến 35%, tối đa 1,1 triệu đồng.



Trong khuôn khổ chương trình, hai nền tảng số được xây dựng nhằm hỗ trợ người dân và du khách tiếp cận thông tin về các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tại Thành phố. Cụ thể, songdong.hochiminhcity.gov.vn tập trung vào mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số; cùng với hello.hochiminhcity.gov.vn giới thiệu các trải nghiệm du lịch, ẩm thực và giải

