Đầu tư 450 triệu USD xây tòa nhà UOB Plaza TP.HCM

UOB Plaza TP.HCM tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, trong khu vực Ba Son, sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông, ngay trung tâm VIFC-HCMC. Xây dựng trên khu đất rộng 4.571 m², tổng vốn đầu tư 450 triệu USD, tòa tháp cao 36 tầng, cao 160 mét bên dòng sông Sài Gòn và trở thành trụ sở chính của UOB tại Việt Nam.

Phối cảnh tòa nhà UOB Plaza TP.HCM ẢNH: V.N

Ông Wee Ee Cheong, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn UOB, cho biết: "Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chiến lược khu vực của UOB. Tòa nhà trụ sở mới này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như sự đồng hành của ngân hàng với mục tiêu của TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Việc sở hữu các tòa nhà trụ sở tại cả năm thị trường trọng điểm cho thấy cam kết dài hạn của chúng tôi đối với khu vực, cũng như đối với các doanh nghiệp và cộng đồng tại đây. Thông qua mạng lưới rộng khắp, UOB có vị thế độc đáo để tăng cường kết nối trong khu vực và tạo ra nhiều giá trị hơn cho 8,5 triệu khách hàng của mình".

Khi UOB Plaza TP.HCM hoàn thành, UOB sẽ sở hữu mạng lưới trụ sở tại toàn bộ năm thị trường trọng điểm của ASEAN, bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Điều này giúp củng cố vị thế khác biệt của UOB là một ngân hàng khu vực với mạng lưới hiện diện sâu rộng tại ASEAN, qua đó nâng cao năng lực hỗ trợ khách hàng hiện thực hóa các mục tiêu mở rộng xuyên biên giới.

Trong thời gian tới, UOB sẽ tiếp tục nâng cao năng lực nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và hỗ trợ Việt Nam tăng cường kết nối với các thị trường trong khu vực cũng như toàn cầu. Trên tinh thần của định hướng này, UOB dự kiến sẽ thành lập chi nhánh tại VIFC-HCMC và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác trong ngành và các bên liên quan chủ chốt để đóng góp vào sự phát triển và nâng tầm vị thế của Trung tâm trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế.