Đầu tư bất động sản, dòng sản phẩm nào là triển vọng?

Giá nhà sẽ không thể giảm hơn

Ăn, mặc, học hành và ở là bốn nỗi lo suốt cuộc đời mỗi con người. Nếu như ăn, mặc, học hành sẽ theo nhu cầu của mỗi người, thì an cư lạc nghiệp lại là điều mà bất kỳ ai cũng cần. Tuy vậy, việc sở hữu một ngôi nhà ở các đô thị như TP.HCM ngày càng là nỗi lo.

So với 8 năm về trước, giá một căn hộ ở tại TP.HCM gần như đã tăng 100%. Nhìn quanh mặt bằng giá nhà trên thị trường có thể thấy rõ điều này, như căn hộ gần khu vực Gigamall, đường Phạm Văn Đồng có giá sang nhượng trên thị trường hiện nay cũng đang tầm 50 triệu đồng/m², tương đương hơn 3,5 tỉ đồng/căn cho căn 72m², trong khi các căn hộ này ở thời điểm mở bán chỉ tầm 1,7 tỉ đồng.

Bcons City thu hút người mua nhà khi được trang bị chuỗi tiện ích cao cấp, đáp ứng chất lượng sống cao

Cũng dọc theo trục đường Phạm Văn Đồng đi xa hơn về hướng cầu vượt Linh Xuân thì giá các căn hộ cũ ở đây cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới qua mỗi năm. Đơn cử như một dự án ở khu vực đường Linh Đông, mặc dù chưa được cấp sổ hồng nhưng giá giao dịch các căn hộ ở đây cũng đã tăng gấp đôi so với trước kia.

Từ đó có thể nói rằng, người mua nhà với khoản tài chính mỏng và muốn ở gần các quận nội thành TP.HCM là chỉ có thể lựa chọn các dự án cũ đã đi vào khai thác khá lâu, chấp nhận pháp lý chưa hoàn thiện, không có nhiều tiện ích, còn để sở hữu được căn hộ trong những dự án mới, không gian tiện ích cao cấp, phong phú đảm bảo mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, gần các dịch vụ tiện ích chung của khu vực thì chỉ có sản phẩm giá cao.

Như đánh giá của TP.HCM đến năm 2030, thành phố vẫn không giải quyết được nhà cho đối tượng người thu nhập thấp. Cụ thể, phát triển tối đa nguồn cung nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 thì TP.HCM cũng chỉ đáp ứng được 17,8% nhu cầu của người dân.

Ngay với thị trường Bình Dương, địa phương vốn còn quỹ đất ở lớn, nhưng giá nhà ở cũng đã khác biệt rõ rệt so với những năm trước đây. Một số dự án căn hộ tại TP.Dĩ An có vị trí liền kề TP.Thủ Đức (TP.HCM) cũng đang giao dịch với giá gấp đôi so với thời điểm dự án mở bán. Với các chi phí xây dựng và thuế đất tăng cao, nên các dự án mới đưa ra thị trường sau này không thể xây dựng mức giá thấp.

Nguồn cung đang sụt giảm mạnh

Theo số liệu báo cáo thị trường từ Hội môi giới BĐS Việt Nam (VARS), năm 2023 nguồn cung nhà ở vẫn rất khan hiếm. Tổng nguồn cung đạt khoảng 55.329 sản phẩm, tăng 14% so với tổng lượng sản phẩm chào bán năm 2022 và chỉ bằng 32% so với năm 2018. Cơ cấu sản phẩm trên thị trường ngày càng mất cân đối, thiếu vắng hẳn sản phẩm nhà ở thương mại giá bình dân. Tỷ trọng nguồn cung trên tổng nguồn cung căn hộ mở bán cũng liên tục tụt giảm, từ mức 30% vào năm 2019 còn 6% năm 2023. Phân khúc căn hộ trung cấp cũng bắt đầu khan hiếm tại 2 đô thị đặc biệt (Hà Nội, TP.HCM). Tại thị trường phía Nam, nguồn cung ở mức 40 triệu đồng/m² gần như chỉ có ở tỉnh thành xung quanh như Bình Dương, Đồng Nai.

Thiết kế cao cấp và lại có mức giá hợp lý, căn hộ tháp Bcons City là nơi an cư lý tưởng

Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, nguồn cung vẫn khó có thể bật tăng do số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới rất ít và đang ngày càng có xu hướng sụt giảm, đặc biệt là phân khúc bình dân, trung cấp. Sự mất cân đối về nguồn cung tại thị trường TP.HCM ngày càng lộ rõ. Chi phí phát triển dự án bị đẩy lên cao dẫn đến hầu hết sản phẩm đưa ra thị trường chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.

Như ghi nhận của các đơn vị nghiên cứu thị trường, nguồn cung căn hộ tại thị trường TP.HCM tiếp tục sụt giảm sâu, trong khi nhu cầu ở thực vẫn luôn ở mức cao. Theo dữ liệu mới đây của Nhà Tốt, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM quý 1/2024 đã giảm 43% so với quý 4/2023.

Khu vực Làng đại học đang có nguồn cung vừa sức mua cho người dân

Diễn biến thị trường nhà ở tại đô thị như vậy cho thấy người dân nên sớm có tính toán để thực hiện sở hữu nhà để tránh "bão giá nhà" diễn tiến theo thời gian. Thời điểm này, người chưa có nhà, có thể suy nghĩ đến việc mua nhà, người đã có nhà và có nguồn tiền nhàn rỗi có thể nghĩ thêm việc tích lũy tài sản.

Quần thể khu phức hợp căn hộ Bcons City hoàn thiện sẽ hình thành nên khu đô thị mới chất lượng sống cao ngay Làng đại học

Những dự án có khoảng cách trung tâm TP.HCM trong bán kính di chuyển tầm 30 phút như các căn hộ tháp Bcons City sẽ là lựa chọn tối ưu.

Tháp căn hộ Bcons City có nhiều điểm cộng để người mua nhà chọn lựa. Đó là, tháp tích hợp trung tâm tiện ích của quần thể khu phức hợp dự án Bcons City gồm tổ hợp trung tâm thương mại, hội nghị; vị trí ngay mặt tiền đường Thống Nhất, là tuyến đường trung tâm tiện ích của khu vực, là giao thông trọng yếu kết nối giữa trung tâm TP.Dĩ An và Làng đại học, TP.Thủ Đức; mức giá lại vừa tầm với người trẻ mua nhà.

Giai đoạn này là dịp mua nhà rất thuận lợi. Người mua đang được các chủ đầu tư hỗ trợ nhiều chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, song song đó là mức lãi suất cũng đã giảm về mức thấp.