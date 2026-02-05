Đầu tư của Việt Nam tại Lào tăng gấp 7 lần so với năm 2024

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trân trọng cảm ơn và đặc biệt ghi nhận sự quyết tâm của Chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ to lớn, kịp thời và hiệu quả của Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy triển khai các dự án kết nối hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh ổn định, lâu dài tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước thời gian qua, phương hướng mục tiêu phát triển trong thời gian tới để triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng mỗi nước.

Trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo bày tỏ phấn khởi trước những kết quả hợp tác toàn diện, rất ấn tượng đã đạt được trong thời gian qua, được cụ thể hóa thành nhiều nhóm nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành.

Theo đó, quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và nâng lên mức độ tin cậy cao nhất, với việc hai bên thống nhất bổ sung nội hàm mới cho quan hệ song phương là “gắn kết chiến lược”, được xác định như một cam kết chính trị lâu dài, gắn bó chặt chẽ về tầm nhìn, lợi ích và hành động.

Hai bên nhất trí hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định cho mỗi nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt bước phát triển vượt bậc, trở thành động lực quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong lĩnh vực hợp tác thương mại và đầu tư, ngân hàng, tài chính giữa hai nước. Với quyết tâm và nỗ lực chung của cả hai bên, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Lào thời gian qua đã có bước nhảy vọt, đạt gần 3 tỉ USD năm 2025; trong đó đầu tư của Việt Nam tại Lào đạt hơn 5,6 tỉ USD, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2024, nâng tổng vốn lũy kế lên 6,21 tỉ USD với 276 dự án, đưa Lào trở thành quốc gia tiếp nhận nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài nhất của doanh nghiệp Việt Nam.

Hợp tác tài chính - ngân hàng ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá, đặc biệt là việc công bố và triển khai khuôn khổ thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR, góp phần giảm phụ thuộc vào đồng tiền trung gian, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự chủ động, nhạy bén trong tiếp cận các xu hướng giao dịch tiền tệ song phương hiện đại trên thế giới.

Bên cạnh đó, hai Thủ tướng cũng vui mừng nhận thấy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa và du lịch đạt nhiều kết quả nổi bật; hiện có gần 11.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam; hai nước phối hợp thành công trong công tác bảo tồn di sản, với việc UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên trong khu vực là Vườn quốc gia Hin Namno - Phong Nha - Kẻ Bàng; Lào công nhận tuyến đường Trường Sơn trên đất Lào là di sản quốc gia.

Hai nhà lãnh đạo đã đánh giá cao việc hai bên đã tập trung xử lý dứt điểm nhiều dự án kéo dài, vướng mắc nhiều năm, đồng thời thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác quan trọng; đã khánh thành và bàn giao 5 công trình tiêu biểu, gồm: cầu cảng số 3 - cảng Vũng Áng; Trung tâm cai nghiện ma túy tại Vientiane; Công viên Hữu nghị Lào - Việt tại thủ đô Vientiane; Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Hủa Phăn; đồng thời cơ bản hoàn thành và chuẩn bị chuyển giao Dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho phía Lào.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, đồng thời nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục trao đổi sâu rộng, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, thúc đẩy triển khai nhanh một số dự án hợp tác chiến lược trọng điểm mới về kết nối năng lượng, giao thông, khoáng sản, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, qua đó góp phần tăng cường gắn kết, thực chất và hiệu quả, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp tết cổ truyền Bính Ngọ, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chúc Chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn phát triển mới.