Gắn kết chiến lược là 'chìa khóa' cho giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Lào

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm lựa chọn Lào là quốc gia đầu tiên trong chương trình hoạt động đối ngoại sau thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện ưu tiên cao nhất trong quan hệ của hai nước và đây chính là tài sản chung vô giá của hai dân tộc; sự tin cậy chính trị ở mức cao nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, kịp thời và hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò, sự đóng góp trực tiếp và hiệu quả của Thủ tướng Lào, cũng như của các bộ, ngành, địa phương Lào trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; khẳng định Việt Nam luôn hết sức ủng hộ đối với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai bên tiếp tục làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã được hai nước thống nhất vào tháng 12.2025 vừa qua, qua đó khẳng định tầm nhìn chung, sự đan xen lợi ích chiến lược và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng Bí thư hoan nghênh tinh thần hợp tác, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể mà Chính phủ hai nước đã và đang phối hợp triển khai; đề nghị hai Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của hai nước phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai, cụ thể hóa những cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đồng thời, đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai hiệu quả kết quả kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tập trung ưu tiên cho hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy và tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo nền tảng hợp tác lâu dài, cùng phát triển; ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý và sản xuất; đồng thời thúc đẩy kết nối 3 nền kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia theo nhận thức chung của 3 bên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực, nhấn mạnh hai bên cần khẩn trương, quyết liệt cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ; khẳng định việc đẩy mạnh nội hàm gắn kết chiến lược là “chìa khóa” cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh lâu dài tại mỗi bên.

Hai bên nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giai đoạn tới là chuyển mạnh từ hợp tác tốt sang hợp tác hiệu quả, từ cam kết sang kết quả cụ thể, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, các cơ chế tiểu vùng; làm sâu sắc tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực.

Nhân dịp tết cổ truyền Việt Nam, Thủ tướng Lào chúc Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc.