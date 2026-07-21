Đầu tư đường dây 500 kV hơn 8.200 tỉ kết nối nguồn điện miền Tây

Ngày 21.7, tin từ Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt. Đây là công trình truyền tải điện quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 8.200 tỉ đồng, dự kiến đưa vào vận hành trong quý 4/2028.

Tuyến đường dây dài khoảng 135 km, trong đó khoảng 52 km đi qua tỉnh Cà Mau và khoảng 83 km đi qua TP.Cần Thơ. Dự án cần thu hồi vĩnh viễn khoảng 38 ha đất để xây dựng, đồng thời có khoảng 460 ha đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Tổng công ty truyền tải điện quốc gia.

Phối cảnh nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Bạc Liêu ẢNH: CTV

Dự án được đầu tư nhằm truyền tải công suất từ nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Bạc Liêu và các nhà máy điện khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau vào hệ thống điện quốc gia.

Tuyến đường dây cũng sẽ kết nối với các công trình truyền tải 500 kV hiện có trong khu vực, gồm Thốt Nốt - Đức Hòa, Đức Hòa - Cầu Bông và Đức Hòa - Phú Lâm, góp phần liên kết lưới điện 500 kV giữa các vùng, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện khu vực miền Nam và vùng phụ cận.

Theo Sở Công thương tỉnh Cà Mau, nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Bạc Liêu do Công ty Delta Offshore Energy (DOE) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 4 tỉ USD và công suất 3.200 MW. Dự án được UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 1.2020 và là dự án FDI có quy mô lớn nhất vùng ĐBSCL tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, đến nay nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Bạc Liêu vẫn chưa được khởi công theo kế hoạch do còn nhiều vướng mắc. Trong bối cảnh đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt được xem là bước chuẩn bị hạ tầng truyền tải điện cho các nguồn điện dự kiến phát triển trong khu vực.