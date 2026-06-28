Dự án điện 4 tỉ USD cấp phép hơn 5 năm vẫn chưa khởi công

Cả chủ đầu tư và địa phương đều chậm

Ngày 27.6, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác nhận đã công bố kết luận thanh tra chuyên đề đối với Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Bạc Liêu. Kết luận cho thấy, đến thời điểm thanh tra, dự án này vẫn chưa triển khai xây dựng mà mới dừng ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Theo giấy phép, dự án sẽ triển khai tại Trung tâm Nhiệt điện LNG Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, do Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd (DOE) làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 3.200 MW, tổng vốn đăng ký khoảng 93.600 tỉ đồng (tương đương khoảng 4 tỉ USD), sử dụng khoảng 69,81 ha đất và 183 ha mặt nước (xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau).

Tuy nhiên, kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau đã xác định, Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd dù được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ đầu năm 2020 nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của luật Đầu tư. Vì vậy, địa phương chưa có cơ sở để ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất phục vụ triển khai dự án.

Phối cảnh Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu ẢNH: CTV

Ngoài ra, dù cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương đã có văn bản thẩm định thiết kế cơ sở và có ý kiến đối với báo cáo nghiên cứu khả thi từ cuối năm 2021, song đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn chưa phê duyệt báo cáo trên để thực hiện các bước tiếp theo.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng chỉ ra một số phần việc thuộc trách nhiệm địa phương như thực hiện chậm hợp đồng phối hợp bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã ký với chủ đầu tư. UBND xã Vĩnh Hậu chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như điều chỉnh các nội dung liên quan sau khi thay đổi địa giới hành chính.

Liên quan đến dự án này, trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) từng nhiều lần báo cáo Bộ Công thương và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền. Sau khi hợp nhất với tỉnh Cà Mau (cũ), UBND tỉnh Cà Mau cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xử lý các phần việc còn lại.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ nhiều khó khăn của dự án hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương.

Thiếu đường dây truyền tải, chưa thể ký hợp đồng mua bán điện

Một trong những nội dung được kết luận thanh tra đề cập là tuyến đường dây truyền tải 500 kV Bạc Liêu - Thốt Nốt đến thời điểm thanh tra vẫn chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa giao đơn vị thực hiện, chưa xác định nguồn vốn cũng như tiến độ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, đây là một trong những nguyên nhân khiến dự án chưa đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ngoài ra, Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd và EVN đã nhiều lần đàm phán hợp đồng mua bán điện nhưng chưa đạt được sự thống nhất do còn khác biệt về các điều khoản bảo đảm yêu cầu thu xếp vốn quốc tế.

Để tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt chủ trương đầu tư và giao đơn vị thực hiện tuyến đường dây truyền tải 500 kV Bạc Liêu - Thốt Nốt. Địa phương cũng đề nghị các bộ, ngành sớm hoàn thiện cơ chế liên quan để dự án đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán điện và triển khai đầu tư.

Theo quyết định điều chỉnh tiến độ, giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án được kéo dài đến quý 3/2026, nhà máy dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2030.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cho rằng, khối lượng công việc là rất lớn, để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch điều chỉnh, chủ đầu tư, địa phương cùng các bộ, ngành liên quan cần khẩn trương hoàn thành các phần việc thuộc thẩm quyền theo quy định.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị xử lý hành chính theo hướng chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị liên quan. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau được yêu cầu chấn chỉnh trong công tác phối hợp với UBND xã Vĩnh Hậu và nhà đầu tư, sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo hợp đồng đã ký. UBND xã Vĩnh Hậu được yêu cầu rút kinh nghiệm do chưa kịp thời cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phù hợp với điều chỉnh ranh giới dự án.

Riêng với nhà đầu tư, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị rút kinh nghiệm do chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục về đất đai, chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và chưa xử lý xong vấn đề hợp đồng mua bán điện.