Đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho quảng trường, phố đi bộ khu vực biển Đà Nẵng

Hơn 100 tỉ đồng mở rộng, nâng cấp quảng trường khu vực vịnh Đà Nẵng

Ngày 31.5, UBND TP.Đà Nẵng cho biết ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 100 tỉ đồng để mở rộng, nâng cấp quảng trường khu vực vịnh Đà Nẵng (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu).

Đây là quảng trường lớn nhất khu vực tây bắc TP.Đà Nẵng. UBND thành phố giao Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng từ vốn ngân sách thành phố; trong đó chi phí xây dựng 63 tỉ đồng, trang thiết bị 21,3 tỉ đồng, còn lại là chi phí khác.

Quảng trường tây bắc khu vực vịnh Đà Nẵng ẢNH: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Công tác chuẩn bị trong năm 2025 để khởi công mở rộng quảng trường năm 2026 trên khu vực rộng hơn 3,5 ha, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Trong đó, quảng trường hiện trạng đường Nguyễn Sinh Sắc rộng gần 2 ha, mở rộng về phía đường Hồ Bá Ôn và đường Hoàng Thị Loan hơn 1,5 ha.

Với việc đầu tư hơn 100 tỉ đồng cho quảng trường vịnh Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng quyết tâm biến nơi đây thành khu quảng trường đa chức năng quy mô cấp tỉnh để tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ngoài trời như quảng trường 29.3 (đường 2.9) ở phía nam thành phố, tương xứng với tiềm năng và vị thế phát triển trong tương lai không xa của vùng tây bắc.

Các bạn trẻ thi street dance tại quảng trường vịnh Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nơi đây có các đại dự án động lực, trọng điểm như cảng Liên Chiểu và đường ven biển, làng Vân, khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao (mở rộng) cùng với Khu CNTT tập trung…

Theo chủ trương đầu tư, cần thiết nâng cấp quảng trường hiện đại, tạo nền tảng vững chắc để phát triển thiết chế văn hóa mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thụ hưởng các tiện ích của người dân, du khách, tăng cường sức hút du lịch cho khu vực.

Trước yêu cầu cao của dự án, các hạng mục kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị… thông qua thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc với yêu cầu tận dụng hạ tầng và cây xanh hiện trạng.

Dự án nâng cấp phố Tây giai đoạn 2

Như Thanh Niên đã thông tin, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh phê duyệt chủ trương đầu tư 105 tỉ đồng cho giai đoạn 2 nhằm biến toàn bộ Khu phố du lịch An Thượng (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) thành nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, nơi vui chơi giải trí, mua sắm cả ngày lẫn đêm cho người dân và du khách. Trong đó, phần xây dựng chiếm gần 74 tỉ đồng.

Các tuyến đường giai đoạn 1 được lát đá tạo thành phố đi bộ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Người dân, du khách quen gọi nơi đây là khu phố Tây bởi tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống, lưu trú khi đến du lịch ở khu vực biển Đà Nẵng.

Tại đây dần hình thành cộng đồng người nước ngoài, kéo theo các dịch vụ, tiện ích đi kèm. Từ thực tế đó, TP.Đà Nẵng đã đầu tư khu phố Tây trở thành khu phố du lịch An Thượng gồm khu vực tứ giác đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Châu Thị Vĩnh Tế và Ngô Thì Sĩ.

Tứ giác này được đầu tư mở rộng các tuyến đường từ 3,5 m lên 5,5 m; nâng cấp vỉa hè, lát đá tạo thành phố đi bộ một số tuyến gần biển; đầu tư wifi miễn phí, trang trí điện chiếu sáng; đặc biệt là tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như vũ hội, âm nhạc đường phố, không gian tết cổ truyền, giao lưu văn hóa người nước ngoài…

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (đại diện chủ đầu tư), cho biết dự án nâng cấp phố Tây giai đoạn 2 nằm trong chiến lược tiếp tục phát triển kinh tế biển, nhất là kinh tế đêm, tạo sản phẩm đặc trưng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí về đêm của du khách.

Dự kiến dự án hoàn thành năm 2027, hình thành tuyến phố du lịch ven biển, tổ hợp vui chơi giải trí sầm uất, điểm nhấn du lịch phục vụ du khách.

Khu phố Tây thường xuyên tổ chức các hoạt động thu hút du khách ẢNH: NGUYỄN TÚ

Hạ tầng kỹ thuật nâng cấp đồng bộ với giai đoạn 1, cải tạo vỉa hè lát đá, cây xanh đường Châu Thị Vĩnh Tế, Hoàng Kế Viêm, Ngô Thì Sĩ, Mai Thúc Lân (bãi đỗ xe). Đáng chú ý, có hạng mục quảng trường trung tâm kết hợp thể dục thể thao, sân khấu, bệ ngồi cho khán giả, đặc biệt là sàn nhạc nước.

Các tuyến đường An Thượng 5, 7, 8 rộng 3,5 m được mở rộng thành 5,5 m để hộ dân và các cơ sở thuận tiện hơn trong kinh doanh, phục vụ giao thông. Từ đường An Thượng 5 đến An Thượng 9 sẽ hạ ngầm điện, lòng đường lát đá thành phố đi bộ.