Đà Nẵng: Người dân và du khách nước ngoài hòa vũ điệu tại phố Tây

Tối qua 6.4, tại khu phố du lịch An Thượng (phố Tây An Thượng, TP.Đà Nẵng) diễn ra vũ hội carnival đường phố, thu hút hàng ngàn người hào hứng tham gia.



Chương trình do P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng, các công ty tổ chức sự kiện và nhà hàng trong phố Tây An Thượng phối hợp tổ chức, nhằm mang lại sản phẩm phát triển kinh tế đêm tại khu vực.

Các sinh viên, diễn viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng đã hóa thân thành các vũ công cùng với các tiết mục biểu diễn đa phong cách.

Các tiết mục diễn ra ngay trên phố đi bộ với không gian mở, thu hút nhiều người dân, du khách cùng hòa mình vào không khí tưng bừng, rộn ràng của vũ hội.

Vũ hội carnival tại phố Tây An Thượng dựa trên cảm hứng từ những lễ hội, vũ hội carnival nổi tiếng thế giới, như Rio de Janeiro (Brazil), với quy mô phù hợp không gian phố đi bộ tại đây.

Cộng đồng người nước ngoài sinh sống, lưu trú tại phố Tây được trải nghiệm những vũ điệu vừa truyền thống vừa hiện đại. Mọi người cùng hòa vào nhịp điệu, thư giãn, thăng hoa với âm nhạc.

Các tiết mục, vũ điệu vừa đa dạng phong cách Latin, Samba, Tango của Âu - Mỹ, vừa có những điệu múa truyền thống Việt Nam.

Sự phong phú về văn hóa mang lại cho cả cộng đồng người nước ngoài và địa phương những trải nghiệm thú vị, cùng tìm hiểu văn hóa của các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Hàng ngàn người đã cùng kết nối, giao lưu qua các điệu vũ hiện đại hay tập nhảy sạp trên nền nhạc Việt Nam.

Ông Huỳnh Đức Vinh, Bí thư Đảng ủy P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn), cho biết sau khi tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khu phố du lịch An Thượng, địa phương nhận được sự ủng hộ của cộng đồng dân cư và cơ sở kinh doanh cùng tham gia xã hội hóa, góp thêm các tiện ích, sản phẩm kinh tế đêm phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, TP.Đà Nẵng và Q.Ngũ Hành Sơn đã đầu tư mở rộng phát triển thành phố Tây An Thượng nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người nước ngoài và du khách đang lưu trú, du lịch tại đây.

Giai đoạn 1 của phố Tây An Thượng đã phát huy hiệu quả. Hiện tại, TP.Đà Nẵng quyết định tiếp tục mở rộng không gian, đầu tư giai đoạn 2, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, điểm check-in, các tiện ích, sản phẩm mới…

