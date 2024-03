Khám phá du lịch đêm ở phố Tây An Thượng

Từ một khu phố tập trung nhiều người nước ngoài sinh sống, dần dần phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, khu vực P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) đoạn giáp biển Đà Nẵng đã được quy hoạch, hình thành Khu phố du lịch An Thượng mà người dân quen gọi là phố Tây.



Khu phố du lịch An Thượng hiện nằm trong khu vực các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Châu Thị Vĩnh Tế và Ngô Thì Sĩ.

Đêm đến, khu phố du lịch An Thượng trở nên náo nhiệt, sôi động THANH THÙY

Tại đây, phố đi bộ và chợ đêm được tổ chức ở các tuyến đường An Thượng 1, An Thượng 2, An Thượng 3, An Thượng 4, Hoàng Kế Viêm (đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến Lê Quang Đạo), Trần Bạch Đằng (đoạn từ đường Đỗ Bá đến Ngô Thì Sĩ).

Sớm định hướng phát triển thành khu phố dành cho khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài, nơi đây tập trung đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ du lịch như nhà hàng, khách sạn, spa, bar… Càng về đêm, khu phố càng đông đúc, nhộn nhịp.

Du khách Monika Brayshaw (giữa) và 2 người bạn Úc thích thú khi trải nghiệm khu phố Tây THANH THÙY

Các con đường nằm trong phố đi bộ, chợ đêm được đầu tư hạ tầng hiện đại, lát đá bazan. Tại không gian chợ đêm, du khách trải nghiệm các gian hàng ẩm thực đường phố hấp dẫn, các quầy hàng lưu niệm mang đậm chất Việt Nam.

Chị Monika Brayshaw (du khách Úc) chia sẻ: "Chúng tôi thực sự thích khu phố này, rất đẹp và sạch sẽ. Mọi người cũng rất thân thiện, bãi biển rất thu hút. Chúng tôi đã có khoảng thời gian trải nghiệm tuyệt vời".

Phố du lịch An Thượng nổi bật với các nhà hàng, quán bar theo phong cách nước ngoài, phục vụ các món ăn đa dạng, từ các món truyền thống của Việt Nam như bánh mì, phở, mì Quảng, bún chả... đến các món ưa chuộng của phương Tây như hamburger, salad...

Cũng có những nhà hàng mang phong cách châu Á, tạo nên sự đa dạng cho phố Tây THANH THÙY

Khu phố Tây còn thu hút du khách nhờ văn hóa đa dạng từ châu Á đến châu Âu, các nhà hàng phong cách châu Á đến các quán ăn Âu Mỹ.

Một số nhà hàng được trang trí lãng mạn, không gian ấm cúng, chương trình giải trí êm dịu hay sôi động theo chủ đề từng đêm.

Phố đi bộ tấp nập du khách dịp cuối tuần NGUYỄN TÚ

Anh Jake Watson (du khách Anh) chia sẻ ẩm thực là điều thu hút anh khi đến khu phố Tây. Vừa thuận tiện mua sắm, tiêu dùng, lại kết hợp tuyệt vời giữa khu phố nhộn nhịp và bãi biển tĩnh lặng cách đó chưa đầy 5 phút di chuyển.

"Tôi mới đến đây nhưng rất nhanh làm quen với nhiều bạn bè mới, đặc biệt là người dân địa phương. Chi phí sinh hoạt cũng thấp. Tôi thích sự đa dạng phong cách với nhiều nền văn hóa", chị Anastasia, du khách Nga, nói.

Với vị trí thuận lợi, khu phố du lịch An Thượng còn có những hoạt động kéo dài ra bờ biển Mỹ An, để du khách có thể tắm biển, lướt ván... Trong những dịp lễ, tại đây còn có các hoạt động như vũ hội đường phố carnival, âm nhạc đường phố.

Một số hình ảnh của khu phố du lịch An Thượng về đêm:

Các món ăn Việt Nam được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn THANH THÙY

Gần đó, khu chợ đêm với các món hải sản chế biến tại chỗ THANH THÙY

Chương trình vũ hội đường phố do sinh viên Trường Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng nằm trong khu phố Tây biểu diễn NGUYỄN TÚ

Biểu diễn múa lửa tại trên vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp NGUYỄN TÚ

Biểu diễn âm nhạc đường phố phục vụ du khách NGUYỄN TÚ

Phố Tây An Thượng nằm sát bãi biển Đà Nẵng tạo nên sức hấp dẫn, tiện nghi cho du khách NGUYỄN TÚ

Các xe thức ăn, thức uống nhanh phục vụ trên vỉa hè NGUYỄN TÚ

Các điểm check-in đầy màu sắc NGUYỄN TÚ

Tại đây thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hình thành tụ điểm vui chơi, giải trí NGUYỄN TÚ

Biểu diễn thời trang tại khu phố đi bộ An Thượng. NGUYỄN TÚ