Đầu tư tiền tỉ trồng nho, thu quả ngọt trên đất khó

Mang cây nho về đất rẫy
Giữa vùng đất khô hạn ở xã Ia Hrú, khu vườn trồng nho của ông Hồ Dũng, 60 tuổi, trở thành điểm đến được nhiều người tìm tới. Dưới mái nhà màng, những chùm nho xanh, đỏ, nho kẹo, nho ngón tay trĩu cành là thành quả của quá trình ông tìm hiểu, thử nghiệm và đầu tư vào loại cây còn mới mẻ tại địa phương.
Ông Dũng vốn sống ở phường Ayun Pa (Gia Lai). Năm 2018, sau thời gian tìm hiểu kỹ thuật trồng nho ở nhiều nơi, ông mua gần chục gốc về trồng thử trong vườn nhà. Qua từng mùa chăm sóc, cây lớn dần, cho quả và giúp ông tích lũy thêm kinh nghiệm.
"Cây nho tuy khó tính nhưng nếu chọn đúng giống, nắm chắc kỹ thuật thì vẫn cho hiệu quả kinh tế tốt", ông Dũng nói.
Từ những gốc nho sau nhà, năm 2024, ông quyết định mở rộng quy mô trên khoảng 5.000 m² đất rẫy của gia đình tại xã Ia Hrú. Ông dựng 4.500 m² nhà màng, trồng hơn 1.200 gốc với nhiều giống như nho kẹo, nho mẫu đơn, nho ngón tay, nho xanh, nho đỏ… Tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỉ đồng, gồm tiền dành dụm và vay mượn thêm.
Thấy ông bỏ số tiền lớn trồng một loại cây chưa phổ biến trong vùng, nhiều người hoài nghi. Đất khô hạn, thời tiết khắc nghiệt, kỹ thuật chăm sóc lại khác với những cây trồng quen thuộc khiến việc đầu tư không ít rủi ro.
Ông Dũng vẫn quyết tâm theo đuổi. Để tiện chăm sóc vườn, ông dựng nhà trên rẫy, còn vợ con ở lại Ayun Pa buôn bán tạp hóa, cách đó khoảng 50 km.
Theo ông, khó nhất là thích ứng với thời tiết. Mùa khô, đất khô khốc, gió mạnh; mùa mưa, lượng mưa lớn và độ ẩm cao khiến cây dễ nhiễm nấm bệnh.
Ngoài nhà màng, ông lắp gần 10 chiếc quạt công suất lớn để tăng độ thông thoáng, giảm ẩm. Hệ thống điện mặt trời được đầu tư hơn 100 triệu đồng, phục vụ vận hành quạt và tưới nước.
Mỗi giống nho lại có yêu cầu chăm sóc khác nhau. Vì vậy, ông phải theo dõi sự phát triển của cây, vừa làm vừa điều chỉnh kỹ thuật, tìm cách xử lý từng vấn đề phát sinh.
Thêm điểm trải nghiệm giữa vùng đất khó
Đến nay, bốn giống nho đỏ, nho xanh, nho kẹo và nho ngón tay tại vườn đã cho thu hoạch. Theo ước tính của ông Dũng, hơn 400 cây nho đỏ và nho xanh có thể cho khoảng 3 tấn quả/năm; nho ngón tay đen và nho kẹo khoảng 2 tấn/năm.
Khi hình ảnh những giàn nho trĩu quả được chia sẻ trên mạng xã hội, người dân quanh vùng và khách từ nơi khác tìm đến tham quan. Khách có thể đi dạo giữa các hàng nho, chụp ảnh và trải nghiệm hái quả tại vườn.
Nho được bán với giá từ 100.000 - 200.000 đồng/kg tùy giống. Theo ông Dũng, nho chín đến đâu được khách mua đến đó, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
"Cây nho sống được khoảng 15 - 20 năm, mỗi năm cho 2 - 3 vụ tùy giống và cách chăm sóc. Tôi đang tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, nâng chất lượng quả và hướng trang trại sang canh tác hữu cơ", ông Dũng chia sẻ.
Ông Phạm Hữu Viên, Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Hrú, cho biết phía đông xã vốn khô hạn, người dân chủ yếu trồng cây ngắn ngày, giá trị kinh tế còn thấp hoặc đầu ra bấp bênh. Việc ông Dũng trồng nho thành công bước đầu gợi mở hướng phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm tại địa phương. Xã sẽ hỗ trợ ông Dũng hoàn thiện quy trình canh tác sạch, hướng tới hữu cơ; đồng thời khuyến khích người dân tìm hiểu những cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.
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