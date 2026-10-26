Đầu tư tiền tỉ trồng nho, thu quả ngọt trên đất khó

Mang cây nho về đất rẫy

Giữa vùng đất khô hạn ở xã Ia Hrú, khu vườn trồng nho của ông Hồ Dũng, 60 tuổi, trở thành điểm đến được nhiều người tìm tới. Dưới mái nhà màng, những chùm nho xanh, đỏ, nho kẹo, nho ngón tay trĩu cành là thành quả của quá trình ông tìm hiểu, thử nghiệm và đầu tư vào loại cây còn mới mẻ tại địa phương.

Ông Dũng vốn sống ở phường Ayun Pa (Gia Lai). Năm 2018, sau thời gian tìm hiểu kỹ thuật trồng nho ở nhiều nơi, ông mua gần chục gốc về trồng thử trong vườn nhà. Qua từng mùa chăm sóc, cây lớn dần, cho quả và giúp ông tích lũy thêm kinh nghiệm.

"Cây nho tuy khó tính nhưng nếu chọn đúng giống, nắm chắc kỹ thuật thì vẫn cho hiệu quả kinh tế tốt", ông Dũng nói.

Vườn nho của ông Hồ Dũng hình thành trên vùng đất khó đã cho thu quả ngọt ẢNH: TRẦN HIẾU

Từ những gốc nho sau nhà, năm 2024, ông quyết định mở rộng quy mô trên khoảng 5.000 m² đất rẫy của gia đình tại xã Ia Hrú. Ông dựng 4.500 m² nhà màng, trồng hơn 1.200 gốc với nhiều giống như nho kẹo, nho mẫu đơn, nho ngón tay, nho xanh, nho đỏ… Tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỉ đồng, gồm tiền dành dụm và vay mượn thêm.

Thấy ông bỏ số tiền lớn trồng một loại cây chưa phổ biến trong vùng, nhiều người hoài nghi. Đất khô hạn, thời tiết khắc nghiệt, kỹ thuật chăm sóc lại khác với những cây trồng quen thuộc khiến việc đầu tư không ít rủi ro.

Ông Dũng vẫn quyết tâm theo đuổi. Để tiện chăm sóc vườn, ông dựng nhà trên rẫy, còn vợ con ở lại Ayun Pa buôn bán tạp hóa, cách đó khoảng 50 km.

Theo ông, khó nhất là thích ứng với thời tiết. Mùa khô, đất khô khốc, gió mạnh; mùa mưa, lượng mưa lớn và độ ẩm cao khiến cây dễ nhiễm nấm bệnh.