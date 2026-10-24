Nhà máy đốt rác phát điện ở Gia Lai tăng vốn lên gần 1.900 tỉ đồng

Ngày 23.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện.

Theo quyết định điều chỉnh, nhà máy có công suất thiết kế 800 tấn rác hỗn hợp sinh hoạt và công nghiệp thông thường/ngày đêm, trong đó xử lý tối thiểu 500 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày đêm. Nhà máy có công suất phát điện 15 MW.

Nhà máy đốt rác phát điện này sẽ phục vụ xử lý rác tại 17 xã phường phía đông tỉnh Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phạm vi phục vụ dự án tại 11 phường và 6 xã khu vực phía đông tỉnh Gia Lai. Về lâu dài, khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt sẽ được tăng theo nhu cầu thực tế và phạm vi phục vụ có thể mở rộng.

Dự án do Công ty CP Năng lượng Xanh ADG Bình Định làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ đốt rác phát điện. Diện tích đất trong hàng rào nhà máy khoảng 10 ha; diện tích đất phục vụ chân cột điện, cáp ngầm đường dây đấu nối khoảng 0,6 ha và hệ thống cấp nước khoảng 2 ha. Nhà máy được đặt tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, tháng 1.2025, UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với tổng vốn tối thiểu 1.500 tỉ đồng, công suất xử lý 500 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày đêm và phát điện công suất 15 MW.

Mục tiêu của dự án là xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện; tái sử dụng, tái chế tro xỉ sau xử lý, giảm lượng rác chôn lấp, cải thiện môi trường và góp phần phát triển đô thị bền vững. Nhà máy được yêu cầu sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị mới, bảo đảm xử lý mùi hôi, tro bụi và không yêu cầu phân loại rác tại nguồn.

Với quá trình phát triển đô thị, rác thải đang trở thành vấn đề nhức nhối tại nhiều khu dân cư ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xuất phát từ những thay đổi về phạm vi phục vụ, công suất xử lý và tổng mức đầu tư theo đề xuất của doanh nghiệp.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày 23.3.2026. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, khẩn trương triển khai, bảo đảm tiến độ để nhà máy sớm hoàn thành, đi vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện hoặc triển khai không đúng tiến độ, nội dung đã được chấp thuận sẽ bị xem xét xử lý, chấm dứt dự án theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát hợp đồng để điều chỉnh, bổ sung sau khi dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư. Các sở, ngành liên quan và UBND phường Quy Nhơn Tây có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật; không đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực, lãng phí.