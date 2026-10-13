Giá thu gom rác thải sinh hoạt tăng, công nhân ở nhà trọ gặp khó

Chiều 13.10, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 1 gồm các đại biểu: thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, tiếp xúc cử tri các phường Bình Dương, Phú Lợi, Phú An, Chánh Hiệp, Thủ Dầu Một (TP.HCM).

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trực tiếp tại phường Bình Dương; các phường khác tiếp xúc bằng hình thức trực tuyến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Bùi Văn Lý, cử tri ở khu phố Hòa Phú 6 (phường Bình Dương) phản ánh: "Giá thu gom rác thải sinh hoạt hiện nay quá cao, người dân đa số ở trọ, công nhân lao động người nghèo. Trong khi đó rác thải sinh hoạt 1 ngày của 1 công nhân là không đáng kể do họ đi làm, ăn uống, sinh hoạt chủ yếu ở trong công ty và ở ngoài nhà trọ".

Tương tự, bà Nguyễn Thị Chiến cho biết ở nhà có 2 người già, ăn uống sinh hoạt không đáng kể nhưng với giá thu gom rác hiện nay làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân, trước đây mỗi hộ dân hoặc nhà trọ chỉ phải trả tiền thu gom rác thải sinh hoạt dao động từ 15.000 - 40.000 đồng/hộ/tháng. Tuy nhiên từ khi có Quyết định số 65 của UBND TP.HCM quy định về giá thu gom rác thải (có hiệu lực từ ngày 1.9.2026) tăng lên dao động từ 35.000 - 70.000 đồng/hộ/tháng, cá biệt có khu nhà ở xã hội ở phường Bình Dương thu 100.000/hộ/tháng.

Cử tri phản ánh về giá thu gom rác thải tăng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó, nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thoát nước, nâng cấp vỉa hè đường Huỳnh Văn Lũy (phường Bình Dương) phản ánh việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất làm đường nhưng không có quyết định thu hồi… dẫn đến khiếu nại kéo dài, cử tri đề nghị chuyển cơ quan thanh tra, điều tra để làm rõ.

Cử tri Huỳnh Văn Hiếu (phường Bình Dương) đề nghị chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân xây dựng tạm, kinh doanh buôn bán.

"Nhiều khu đất của người dân chúng tôi có mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm, nhưng với các thửa đất này nằm trong khu vực phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa nên không còn trồng cây lâu năm được nữa. Vì vậy tôi đề nghị chính quyền địa phương xem xét cho chúng tôi xây dựng tạm để chuyển qua kinh doanh, buôn bán hoặc cho thuê", ông Huỳnh Văn Hiếu nói.

Cử tri phường Bình Dương nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, cử tri phường Phú Lợi kiến nghị về chế độ chính sách của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu hiện nay chưa nhận được tiền chế độ điều dưỡng theo quy định. Cử tri phường Phú An đề nghị các chính sách liên quan đến thương bệnh binh…

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương, bà Từ Thị Anh Đào, Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương đã ghi nhận, giải đáp. Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, thay mặt tổ đại biểu thông tin, giải đáp cho người dân về một số vấn đề thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.