Lần đầu Gia Lai có nhà máy xử lý, tái chế xà bần

Ngày 22.9, Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai tổ chức khởi công dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ - Quy Nhơn.

Đây là dự án đầu tiên tại Gia Lai được đầu tư với mục tiêu xử lý, tái chế xà bần và các loại chất thải xây dựng thành những sản phẩm có thể sử dụng trở lại.

Trong quá trình đô thị hóa, lượng xà bần, phế thải từ hoạt động xây dựng, sửa chữa công trình ngày càng tăng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án hướng đến việc coi chất thải xây dựng là nguồn nguyên liệu có thể thu hồi, tái chế thay vì chôn lấp hoặc đổ bỏ. Theo thiết kế, nhà máy sẽ tiếp nhận chất thải không độc hại, phân loại, nghiền sàng và tái chế phế thải xây dựng thành cốt liệu tái chế, gạch không nung, vật liệu san lấp; đồng thời thu hồi kim loại, nhựa, giấy và các loại vật liệu có khả năng tái sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Sen, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai, chủ đầu tư dự án, cho biết mục tiêu của nhà máy là giải quyết lượng xà bần, phế thải xây dựng gia tăng theo quá trình đô thị hóa; hạn chế chôn lấp, đổ thải trái phép và biến một phần chất thải thành nguồn tài nguyên.

Chủ đầu tư cam kết kiểm soát bụi, tiếng ồn, nước thải và các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng môi trường; đồng thời huy động nguồn lực để đưa nhà máy vào vận hành trước tháng 2.2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay dự án được triển khai trong thời gian rất nhanh, chưa đầy 3 tháng từ khi nhà đầu tư đề xuất chủ trương đến khi các bộ, ngành thẩm định hồ sơ pháp lý. Việc đưa nhà máy vào hoạt động không chỉ giải quyết bài toán xà bần mà còn góp phần thực hiện định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, trong đó chất thải được thu hồi, tái chế và sử dụng trở lại.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ khởi công dự án ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tỉnh Gia Lai cũng đang chuẩn bị triển khai dự án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án xử lý chất thải tại khu vực phía đông ở khu vực Quy Nhơn, phía tây ở khu vực Pleiku cùng một số địa bàn như An Nhơn, Tuy Phước, Vân Canh. Tỉnh cũng đang kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải nguy hại.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý, không để xảy ra tình trạng đổ xà bần trái phép. Trường hợp để xảy ra đổ thải không đúng quy định mà không xử lý được, địa phương phải chịu trách nhiệm đồng thời bố trí kinh phí để khắc phục.

Để dự án phát huy hiệu quả, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chặt chất thải đầu vào, thực hiện đúng quy trình phân loại, tiếp nhận, lưu giữ và xử lý. Các sản phẩm tái chế phải được kiểm soát chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

Với diện tích hơn 70.000 m2 cùng công suất 480 tấn/ngày, nhà máy được kỳ vọng tạo thêm một kênh xử lý xà bần tại Quy Nhơn và các khu vực lân cận, góp phần hạn chế đổ thải trái phép, tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy tái chế chất thải xây dựng.