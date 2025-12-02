Đậu xe trước nhà ở TP.HCM: Lời nhắc dễ thương khiến ai đi ngang cũng mỉm cười

Theo đó, lời nhắc về chuyện đậu xe trước nhà được ghi lên cửa một căn nhà ở phường Bàn Cờ, TP.HCM (Q.3 cũ) với nội dung: "Đậu xe xin vui lòng để lại số điện thoại".

Lời nhắc về chuyện đậu xe trước nhà ở TP.HCM gây sốt mạng xã hội ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng nhắn nhủ đầy lịch sự về chuyện đậu xe trước nhà trên nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người đi đường và sau đó được một số tài khoản chia sẻ lên mạng xã hội.

Không ít người cho rằng thông báo của gia chủ "hết sức dễ thương" khi "nhắc nhẹ" chủ xe nếu có đậu xe trước nhà hãy để lại số điện thoại để tiện liên lạc. Một số người hy vọng các chủ xe để ý hơn trong việc đậu xe, tránh làm phiền gia chủ hay những mặt bằng kinh doanh tạo nên văn hóa giao thông tích cực, văn minh.

Thông báo tương tự cũng từng gây sốt

Anh Nguyễn Tấn (26 tuổi) làm việc ở phường Bàn Cờ cho biết gần đây, trong lúc đi mua đồ ăn trưa, anh bất ngờ đọc được dòng thông báo trên. Khi đọc, anh cảm thấy vui khi ở TP.HCM luôn có "những điều nhỏ xíu dễ thương như vậy".

Chàng trai cho biết từ trước đến nay, khi đi ngang qua nhiều căn nhà, cửa hàng kinh doanh ở mặt tiền tại TP.HCM có dán thông báo về chuyện đậu xe phía trước, anh thường đọc được các nội dung, lời nhắc ngắn gọn như: "Cấm đậu xe!", "Vui lòng không đậu xe", "Xe thường xuyên ra vào. Cấm đậu!"...

Mỗi gia chủ có những cách khác nhau để thông báo về chuyện không đậu xe trước nhà, cửa hàng của mình ẢNH: CAO AN BIÊN

"Đó là lý do khi đọc những dòng thông báo dễ thương trên, mình bất giác mỉm cười. Mình cảm thấy vui trong lòng vì sự tích cực và tử tế của gia chủ. Có không ít những vụ tranh cãi, mâu thuẫn nhau chỉ vì chuyện đậu xe trước nhà, trước cửa hàng, nếu tất cả mọi người lịch sự với nhau, nhẹ nhàng với nhau thì sẽ không có những rắc rối đáng tiếc xảy ra", anh chia sẻ.

Anh Hoàng Nhã (38 tuổi) là một tài xế ở miền Tây cho biết vì tính chất công việc, anh thường xuyên chở khách lên TP.HCM. Anh kể trong trường hợp bất khả kháng, anh phải đậu xe chờ trước nhà ai đó, dù không vi phạm luật giao thông nhưng anh vẫn thường bị gia chủ đuổi đi do cản trở ra vào.

Theo anh, nếu mọi người nhắc nhở nhau nhẹ nhàng, lịch sự, cùng xây dựng văn hóa giao thông văn minh thì mọi chuyện sẽ "dễ thở" hơn. Tuy nhiên, anh Nhã cũng nói rằng khi đậu xe, anh luôn tránh tối đa việc đậu trước cửa hàng, cửa nhà để không ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại cũng như kinh doanh.

"Tôi nghĩ việc chủ xe để lại số điện thoại của mình khi đậu xe trước nhà, trước cửa hàng của ai đó là điều nên làm để nếu có việc gì xảy ra họ cũng tiện liên lạc với mình. Tôi chưa có thói quen này, nhưng sẽ để ý để lại số điện thoại để tránh rắc rối xảy ra", tài xế chia sẻ thêm.

Cách đây không lâu, bảng thông báo với nội dung tương tự được dán phía trước một căn nhà mặt tiền ở Q.Tân Bình cũ (TP.HCM) cũng gây sốt mạng xã hội khi được đăng trong một hội nhóm về giao thông có gần 100.000 thành viên. Theo đó, anh Đ.N là người chia sẻ hình ảnh về dòng thông báo trên với nội dung: "Sài Gòn, nhìn là biết anh/chị chủ nhà đẹp trai, đẹp gái rồi!".

Trước đó, một thông báo khác cũng từng gây sốt mạng xã hội ẢNH: CAO AN BIÊN

"Nhà có xe ra vào. Đậu xe trước nhà xin vui lòng để lại số điện thoại. Xin cảm ơn!", nội dung của thông báo trên cũng khiến nhiều người đọc qua phải mỉm cười. Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện, lan tỏa nét đẹp văn hóa giao thông ở TP.HCM.

